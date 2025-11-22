METEOROLOGIA
La nevada deixa gruixos de més de 30 centímetres a diversos punts
El veí del nord va tancar l’accés a França durant tota la nit a causa del mal temps
La primera nevada de la temporada va deixar durant dijous a la nit i el matí d’ahir gruixos destacats arreu del país i importants afectacions a la xarxa viària.
La nevada, que va començar durant la nit, va obligar a activar els equipaments especials des de primera hora del matí. Mobilitat va decretar la fase groga a la major part de les carreteres del país per l’acumulació de neu, inclòs el port d’Envalira, on l’advertència ja era vigent durant la matinada. Fins a gairebé tres quarts de dotze del migdia va ser necessari circular amb equipaments entre Escaldes i la Massana. A partir de les sis de la tarda, la situació es va complicar a les vies altes: les generals 3 i 4 a la sortida de la Massana, i la general 2 en direcció el Pas de la Casa continuaven requerint equipaments específics.
La nevada generalitzada es va mantenir fins a mig matí, abans de quedar restringida al nord. Els gruixos acumulats van ser especialment destacats a les Fonts d’Arinsal (38 centímetres) i a la Solana (31 centímetres). També es van registrar 24 centímetres a Sorteny, 18 a les Antenes d’Envalira i 15 a l’estació de control de Grau Roig-FEDA.
El fred també va ser protagonista. Les glaçades van ser generalitzades arreu del Principat i, en altura, es van registrar mínimes de fins a -16,7 graus a les Fonts d’Arinsal. “Uns valors que no es donaven en un mes de novembre des del 2019”, destacava el servei Meteorològic.
Davant l’empitjorament de les condicions meteorològiques, Govern va anunciar la decisió de França de tallar l’accés pel Pas que va romandre tancat des de les vuit del vespre fins al matí.