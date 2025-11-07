METEO
La primera nevada de la tardor tenyeix de blanc les estacions
Les previsions del servei Meteorològic es van complir amb l’inici de les precipitacions de matinada, que van revifar durant la tarda
Les previsions es van complir i la neu va fer acte de presència ahir al matí, deixant una estampa hivernal a les zones altes del Principat. La primera nevada de la temporada va cobrir de blanc les muntanyes del nord i les pistes de les estacions d’esquí, com Grandvalira, Arcalís i Pal Arinsal, on les càmeres van mostrar imatges emblanquinades que feien evident el canvi de temps. Les precipitacions van començar de matinada i es van aturar a mig matí, tot i que, tal com anunciava el servei Meteorològic, van revifar durant la tarda.
La nevada va ser la primera de caràcter consistent d’aquesta tardor, segons el servei de Meteorologia, que va confirmar que també va ser el dia més plujós de la temporada fins ara. Els flocs van començar a caure a primera hora del matí a les cotes altes, fet que va obligar el servei de Mobilitat a activar mesures especials amb restriccions a la xarxa viària del nord.
Mobilitat va mantenir la fase groga fins a mig matí a la general 2, des de Soldeu fins al Pas de la Casa; a la general 3 per accedir a Arcalís, i a la general 4 per travessar el coll de la Botella. Al migdia, les restriccions es van limitar només al pas pel port d’Envalira i, poc després, pels volts de la una, es va donar per finalitzada la fase groga a tot el país.
Les autoritats van recordar la necessitat de circular amb equipaments d’hivern i extremar la precaució en aquestes vies afectades per la neu, especialment a les hores de més intensitat. Tot i la interrupció temporal de les precipitacions a mig matí, el pronòstic de Meteo Andorra apuntava una nova tongada de neu a la tarda, tot i que amb menor intensitat, i amb una cota situada entre els 1.800 i els 2.000 metres. La pluja també havia de continuar al nord fins a primeres hores d’aquest matí.
La jornada va servir d’avís per a conductors i residents que l’hivern ja és a tocar i que les condicions meteorològiques poden canviar bruscament. Les estacions, per la seva banda, encaren amb optimisme aquest primer tast de neu, que podria afavorir el començament de la temporada d’esquí si la meteorologia acompanya.