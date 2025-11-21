Naturland cobert de neu aquest matí
Vehicles circulant per la carretera nevada a Soldeu aquest matí
Les màquines llevaneus del Coex treballen per facilitar la circulació arreu del país
La policia duu a terme controls a la xarxa viària per prevenir i actuar en cas d'incidents
Operaris retirant neu a l'avinguda Carlemany aquest matí
La plaça de la rotonda deixa una postal de Nadal amb l'arbre i l'os cobert de neu
Canillo cobert amb la primera gran nevada de la temporada 2025-2026
Els gruixos de neu al Pas de la Casa superen els 20 centímetres
Vianants caminant per l'avinguda Carlemany nevada
El pont de París ha quedat cobert de neu, en una imatge que reflecteix l'arribada de l'hivern a la capital
La nevada a Escaldes-Engordany
Els gruixos de neu superen els 10 centímetres a partir dels 1.500 metres
La nevada tenyeix de blanc Andorra
Les carreteres al centre d'Andorra la Vella es tenyeixen de blanc amb la nevada d'aquest matí
Les màquines llevaneus del Coex treballant a Aixirivall aquest matí