Imatges de la primera nevada de la temporada a Andorra

Operaris retirant neu a l'avinguda Carlemany aquest matí

Operaris retirant neu a l'avinguda Carlemany aquest matíFernando Galindo

Redacció

Naturland cobert de neu aquest matí

Vehicles circulant per la carretera nevada a Soldeu aquest matí

Les màquines llevaneus del Coex treballen per facilitar la circulació arreu del país.

La policia duu a terme controls a la xarxa viària per prevenir i actuar en cas d'incidents.

Operaris retirant neu a l'avinguda Carlemany aquest matí

La plaça de la rotonda deixa una postal de Nadal amb l'arbre i l'os cobert de neu.

Canillo cobert amb la primera gran nevada de la temporada 2025-2026

La nevada al Pas de la Casa.

Els gruixos de neu al Pas de la Casa superen els 20 centímetres

Vianants caminant per l'avinguda Carlemany nevada

El pont de París ha quedat cobert de neu, en una imatge que reflecteix l'arribada de l'hivern a la capital.

La nevada a Escaldes-Engordany.

Els gruixos de neu superen els 10 centímetres a partir dels 1.500 metres.

La nevada tenyeix de blanc Andorra.

Les carreteres al centre d'Andorra la Vella es tenyeixen de blanc.

Les màquines llevaneus del Coex treballant a Aixirivall aquest matí.

