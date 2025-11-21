Meteo
Els vídeos de la nevada a Andorra
La nevada deixa més de cinc centímetres a Canillo, tal com es pot veure en el vídeo que comparteix a xarxes Ricard Riba, que apunta que la temperatura "va baixant fins als -9 graus a 1.800 metres".
La neu fa acte de presència a una de les institucions més importants del Principat, la Casa de la Vall, tal com comparteix el compte @VisualMeteo a la xarxa X.
Llorts s'ha tenyit de blanc amb la primera gran nevada de la temporada 2025-2026. En el vídeo publicat per MeteoLlorts a les xarxes, s'aprecien els flocs de neu "amb ratxes de vent fortes".
@VisualMeteo ha compartit, a través de les xarxes socials, un vídeo de la nevada d'aquest matí a Ordino.
NACIONAL
Fase groga a partir d'Escaldes
Redacció
NACIONAL
Imatges de la primera nevada de la temporada
Redacció