Octubre ha estat càlid i sec
La precipitació acumulada ha estat al voltant del 38% respecte a la mitjana climàtica
El mes d'octubre ha estat càlid i sec, amb una anomalia de temperatura d'un grau, tal com apunta el resum climàtic del desè mes de l'any d'Acció Climàtica. La temperatura mitjana d'aquest octubre ha estat de 12,4 graus, mentre que la precipitació acumulada ha estat de 27 mil·límetres de mitjana a totes les estacions. Les precipitacions han estat més abundants al centre del país, amb 30,8 mil·límetres acumulats, i especialment escasses al nord, amb 18,2 mil·límetres a l'estació de les Salines. La precipitació acumulada ha estat al voltant del 38% respecte a la mitjana climàtica.
L'inici del mes va ser càlid, i la temperatura més alta va arribar el dia 4 a la Borda Vidal, on es van assolir els 24,8 graus. A causa de les altes pressions, que es desplaçaven entre l'Atlàntic i el centre d'Europa, les temperatures van mantenir-se dins la part positiva de l'anomalia fins al 18 d'octubre, deixant una successió de dies càlids i secs, "poc habituals en un mes d'octubre". A partir del dia 23, les temperatures van anar a la baixa, i la mínima es va assolir el 26 d'octubre a les fonts d'Arinsal, on el termòmetre marcava -5,7 graus. Tot i algunes inversions tèrmiques, les glaçades als fons de vall "no han estat ni freqüents ni intenses", segons apunta Acció Climàtica.
Les precipitacions del mes d'octubre han estat escasses, sobretot en els primers divuit dies del mes. En els darrers dotze dies, les baixes pressions es van instaurar sobre les Illes Britàniques i aquest fet, realimentat amb aire polar en altura, va crear la 'borrasca Benjamin'. Aquesta tempesta va enviar diversos fronts que, tot i arribar desgastats i deixar precipitacions escasses, van portar algunes pluges i dies més humits entre 19 i el 26 d'octubre. El dia més plujós va ser el dimecres 29, quan es van acumular prop de 10 mil·límetres, provocats per un front càlid de sud-oest impulsat per una pertorbació formada a l'est de la península, que va avançar d'oest a est. Acció Climàtica apunta que l'anomalia tèrmica positiva també es reflecteix en la cota de neu, que no ha baixat dels 2.400 metres en cap dels episodis.
Les ràfegues de vent més fortes registrades van ser de 91 quilòmetres per hora a la Tossa dels Espiolets, a Soldeu, el dimecres 29. El dijous 23 també es van assolir els 73 quilòmetres per hora a la vall de Riu.