Fòrum EFA
Molné confia que l'acord de gestió de fronteres amb la Unió Europea es tancarà abans de final d'any
La ministra ha destacat que "la seguretat" és "també un dels actius més importants del país"
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, confia que l'acord de gestió de fronteres amb la Unió Europea es tancarà abans de final d'any. Així ho ha anunciat durant l'obertura del 23è Fòrum d'Empresa Familiar Andorrana. Segons la ministra, "la negociació està molt avançada" i, a parer seu, "podrem signar-lo, si tot va bé, abans de finals d'any".
Molné ha explicat que això és algo que "està estrictament vinculat al fet d'haver finalitzat la negociació de l'acord d'associació, la qual cosa fa que ja se'ns consideri com un estat aliat i no un estat tercer". "Aquest acord amb la Unió Europea també estableix mecanismes de cooperació policial transfronterera amb els dos estats veïns per lluitar més eficaçment i de manera molt més coordinada contra la delinqüència transnacional", ha detallat.
La ministra ha destacat que "la seguretat" és "també un dels actius més importants del país". Per això, "recentment hem finalitzat un concurs per vuit places de policia i n'engeguem un altre per cobrir 15 places més de nova creació". "També estem treballant amb una modificació profunda tant del Codi Penal com del Codi de Procediment Penal que tenen per finalitat adaptar-se a l'evolució de la criminalitat i agilitzar l'acció de la justícia", ha conclòs.
Notícia pendent d'ampliació.
NACIONAL
Convocades 15 places de policia per reforçar la seguretat al Pas
Redacció