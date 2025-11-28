Fòrum de l'EFA
Armengol adverteix que el creixement econòmic no està beneficiant els empresaris
Lamenta que el país ha crescut principalment a causa de l’augment de la població
“L’economia va bé, però mai un moment que hauria de ser tan dolç havia tingut tanta gent enfadada. És el que passa quan hi ha grans increments poblacionals i poca perspectiva”. Així de contundent s’ha expressat Daniel Armengol, fins avui president de l’EFA, durant el seu discurs abans del dinar tradicional dels Fòrums de l’Empresa Familiar.
Armengol ha lamentat que el creixement econòmic va massa lligat al creixement demogràfic. Segons ha explicat, “cal reforçar la productivitat; hem crescut, però no en valor afegit”. Per aquest motiu, ha demanat al Govern un pla conjunt que permeti corregir la situació.
El president sortint també ha abordat l’Acord d’Associació i ha remarcat que l’EFA vol ser partícip del procés i contribuir a impulsar-lo per tal que es pugui aplicar durant la segona meitat del 2026.