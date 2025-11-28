Nou nomenament
Daniel Aristot, nou president de l'Empresa Familiar Andorrana
Substituirà en el càrrec a Daniel Armengol
Daniel Aristot, nou president de l'Empresa Familiar Andorrana. Així ho ha anunciat als mitjans de comunicació el mateix Aristot durant el 23è Fòrum d'Empresa Familiar Andorrana. Segons Aristot, avui mateix iniciarà les seves labors com a president tot donant el relleu a Daniel Armengol.
"Hem tingut un interval on el senyor Armengol ha seguit perquè volíem assegurar un relleu pausat i amb seny", ha afegit. Aristot també ha detallat que "menys un parell de membres que per raons professionals estaran menys pel Principat, hem decidit canviar una o dues persones només de la junta", ha explicat. El nou president, fins ara vicepresident de l'entitat, també ha explicat que Armengol continuarà a la junta".
Quant al futur de l'EFA, Aristot ha declarat que "tenim un full de ruta que n'hem presentat molts anys" i que "moltes vegades l'anem actualitzant en funció dels temes que veiem al moment". "Ara aquesta nova junta, que és bastant continuista, analitzarà els punts que tenim a sobre de la taula i potser varia alguna cosa, però de moment encara no ho hem definit", ha conclòs.
El que fins ara era el president, Daniel Armengol, ha anunciat als associats que deixava el càrrec durant el tradicional discurs que fa cada any el president abans del dinar del fòrum de l'EFA. "Avui, després de gairebé quatre anys el capdavant de l'Empresa Familiar Andorrana tanco una etapa. Tal com vam avançar l'assemblea celebrada al maig, el mandat de la junta directiva que presidia fins dijous passat arriba al seu termini", ha anunciat Armengol.
L'expresident ha desitjat els millors "encerts" a la nova junta i el nou president i alhora ha destacat que ha estat un privilegi lidera l'associació. "És d'un privilegi altruista haver pogut compartir visions i esforços amb tots vosaltres per un país on millor on viure, millor on treballar, millor on retirar-se", ha afirmat Armengol. L'empresari també ha esmentat que entrega la presidència "amb gratitud i amb orgull i sobretot amb la confiança".
L'expresident també ha dedicat unes paraules al cap de Govern, Xavier Espot, present a l'esdeveniment. Armengol li ha donat les gràcies per haver escoltat totes les "peticions" i "neguits de l'EFA". "Sabem que no és fàcil prendre temps per escoltar en uns temps tan convulsos, en un dia a dia tan exigent, temps d'escoltar per després prendre la legítima decisió en pro de l'interès comú", ha agregat.
Armengol també ha demanat disculpes "per si mai el meu to no ha estat del tot l'adequat o el vostre missatge ha sigut en certes circumstàncies esbiaixat", ha comentat a tots els membres de l'entitat empresarial presents en el fòrum. Ja per concloure, ha donat les gràcies als associats pel suport rebut. "Aquests gairebé quatre anys he rebut moltíssim suport de tots els associats, i sobretot he après molt de tots vosaltres. Sabia que tenim un país fantàstic, arrebossat d'empresaris que lluiten el dia a dia per continuar creient en el nostre futur, i malgrat que ningú és un bon profeta en la seva terra, m'ha sorprès la implicació altruista i la maestresa de tot i cadascun de vosaltres cada cop que ha sigut necessària", ha assegurat Armengol.