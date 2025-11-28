Negoci intergeneracional
La globalització i la UE, temes principals del 23è Fòrum d'Empresa Familiar Andorrana
El professor d'economia i finances, Xavier Vives diu que l'objectiu al qual ha d'aspirar l'entitat ha de ser Europa
"Andorra és un país petit i en el món d'avui és bo ser gran. Per tant, l'horitzó al qual han d'aspirar les empreses andorranes és a estar en un entorn més gran que, en aquest cas, no pot ser un altre que Europa". Així ho ha expressat el professor d'economia i finances de l'IESE Business School, Xavier Vives, durant la conferència 'El nou context internacional' que ha tingut lloc al 23è Fòrum d'Empresa Familiar Andorrana. Segons Vives, "vivim en un context d'incertesa" i, per tant, "tant el sector públic com el sector privat, han de veure com gestionar-la". "Sé que està en marxa un acord d'associació i això segurament donaria un marc de més estabilitat en aquest món", ha detallat.
Dins d'aquesta velocitat de canvi en la qual viu el sector empresarial, Vives considera important "diversificar", és a dir, "no posar tots els ous a la mateixa cistella" i ser "capaços d'afegir al nostre dia a dia la intel·ligència artificial". El professor de l'IESE Business School també ha parlat del paper d'Europa dins "d'un món globalitzat" on "Estats Units i la Xina" són "els principals competidors".
Als estats petits els ha vingut bé entrar a Europa
Durant la segona ponència del matí, anomenada 'Agenda europea en un món en transformació', el doctor en ciència política i investigador al Real Instituto Elcano, Ignacio Molina, ha destacat que en "els casos de petits estats" com ara "Luxemburg, Xipre o Malta", es pot "comprovar que els ha anat molt bé a l'hora d'integrar-se al mercat únic europeu". "Han millorat la seva renda per càpita, inclús en alguns casos, amb xocs molt potents, però amb una gran capacitat de reconstrucció", ha assenyalat.
Molina destaca que, en aquest context, "l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea cobra rellevància". Segons el doctor, "formar part d'aquest gran mercat amb les mateixes regles que la resta, és una gran ocasió per a accedir a un espai de 450 milions d'habitants" on hi ha, al seu torn, "uns estàndards regulatoris també molt alts", per als quals "Andorra està completament adaptada".