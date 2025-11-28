Trobada empresarial
L’EFA alerta que el nou context internacional obliga a "ser creatius" i "adaptar-se ràpidament"
El seu vicepresident, Daniel Aristot, ha apuntat en el 23è fòrum que els pròxims grans reptes a abordar són les noves tecnologies, la política exterior d'alguns països, els aranzels en comerç o la inflació global i l'impacte que aquets poden tenir sobre les empreses andorranes
El context internacional és tot un repte per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA). Les noves tecnologies, la política exterior d'alguns països, els aranzels en comerç, la inflació global estan canviant el món i de retruc està impactant també a les empreses andorranes. "Com podem continuar creixent en un món canviant?", s'ha preguntat el vicepresident de l'EFA, Daniel Aristot. Aquest fet obliga a l'associació empresarial a "ser creatius", ha mencionat Aristot. Per aquest motiu, l'EFA centra el 23è fòrum en el nou context internacional. La jornada, que ha arrencat aquest divendres, compte amb diferents ponències d'experts en geopolítica internacional i de la Unió Europea amb la finalitat de "compartir experiències que ens ajudaran a buscar oportunitats", ha articulat el vicepresident, durant el seu discurs de presentació del fòrum.
"Últimament, el món canvia molt ràpidament, aquesta és la principal de les preocupacions, i després nosaltres ens hem d'adaptar, com totes les empreses familiars del món i hem de ser molt ràpids", ha declarat Aristot. El vicepresident de l'EFA ha precisat que davant d'aquest context caldrà "saber-se adaptar a temps i ser flexibles per poder adaptar-se ràpidament", ha agregat Aristot.
De fet, tal com han apuntat des de l'entitat, aquest context geopolític internacional ja està afectant d'alguna manera els empresaris de l'EFA. "Estem parlant de temes d'inflació, del cost de l'electricitat i d'altres, evidentment ens afecta", ha apuntat Aristot. Per aquest motiu des de l'associació empresarial reivindiquen que s'ha de "diversificar" l'economia, ha esmentat el vicepresident. "Hi ha vegades que en empreses familiars hi ha un model molt concret des de fa generacions per sobreviure s'ha de canviar aquest model, no forçosament, però sí que és veritat que a vegades hem de modificar i hem de canviar el que fem", ha recalcat Aristot.