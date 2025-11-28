Fòrum EFA
Espot demana la comprensió del sector empresarial davant l’augment de les cotitzacions a la CASS
El cap de Govern també demana el suport dels treballadors per assumir els canvis necessaris
El cap de Govern, Xavier Espot, considera "ineludible" incrementar les cotitzacions per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. En aquesta línia, ha apel·lat al suport del teixit empresarial i dels treballadors per assumir els canvis necessaris.
Àlex Ripoll
El cap de Govern també ha afirmat que, amb tota seguretat, caldrà aplicar sistemes de pensions privats complementaris per garantir unes prestacions futures adequades. Ha argumentat que, si es redueix el valor dels punts de la CASS, les pensions seran més baixes i que, si "ara ja no són esplèndides", serà imprescindible que la ciutadania complementi la pensió pública amb mecanismes privats per assegurar-se uns ingressos suficients.