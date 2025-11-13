POLÍTICA ESPORTIVA
Suport unànime per adaptar la Llei de l'esport "als nous temps"
El canvi de la normativa obligarà a què les juntes directives del COA i les federacions tinguin paritat
El Consell General ha donat suport unànime al Projecte de llei de modificació de la Llei de l'Esport que, entre d'altres coses, obligarà al COA i les federacions a tenir juntes directives paritàries amb un màxim del 60% d'un sexe. La ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, ha presentat un canvi legislatiu que "reforça la visió que tenim del món de l'esport" i ha agregat que es tracta "d'una modificació, no d'un canvi, perquè manté l'esperit, consolida i s'adapta a la realitat esportiva". Pel que fa a la resta de canvis, també es tindran en compte els criteris d'igualtat i el suport de l'esport de base per a l'obtenció de subvencions, es dotarà a l'AGAD (Agència Antidopatge d'Andorra) de més recursos per garantir una major homologació, i s'actualitzaran les figures de les SAOE (Societats Anònimes amb Objecte Esportiu).
La principal divergència durant el debat al Consell General ha estat la figura de la Fundació de l'Esport, ja present a la llei del 2018, però que mai s'ha arribat a crear. Bonell, durant la presentació del projecte ha defensat seguir-la mantenint al text, mentre que la consellera de Concòrdia, Núria Segués, ha manifestat que "s'ha tornat a incloure sense aportar cap element nou" i s'ha mostrat desacord en "mantenir un òrgan latent", ja que considera que es tracta d'una "pràctica legislativa poc recomanable".
ESPORTS
El COA i les federacions hauran de tenir paritat a la junta directiva
Marc Basco
NACIONAL
La necessitat d'Andorra Digital divideix el Consell
Àlex Ripoll
NACIONAL
La majoria rebutja les proposicions de Llei de Concòrdia
Àlex Ripoll
NACIONAL
La majoria rebutja crear una plataforma digital per a la contractació en origen
Pedro García
NACIONAL
El Consell aprova endurir les condicions d'entrada d'universitats privades
Pedro García