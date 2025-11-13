Educació
El Consell aprova endurir les condicions d'entrada d'universitats privades
Concordia i Socialdemòcrates demanen més protecció del català
El Consell General ha aprovat per unanimitat el Projecte de llei de modificació de la Llei de l’ensenyament superior, una reforma impulsada pel Govern d'Andorra per ordenar el creixement del sistema universitari andorrà i reforçar-ne la coherència i la qualitat en un context d’expansió dels centres privats. Des de l'oposició, els grups parlamentaris de Concòrdia i PS han demanat protegir el català i analitzar les necessitats reals de la societat andorrana.
El ministre d’Educació, Ladislau Baró, ha defensat la iniciativa com una eina "madura, sòlida i coherent amb la voluntat del Consell General". Segons ha explicat, la modificació busca "enfortir la coherència del sistema universitari" i "millorar el posicionament d’Andorra dins l’Espai Europeu d’ensenyament superior". Baró ha recordat que en els darrers dos anys s’han fet "passos decisius en la reforma del marc de la qualitat", i que el caràcter vinculant dels informes de l’AQUA (Agència de Qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra) "és sòlid, però encara insuficient".
El ministre ha subratllat que actualment hi ha sis universitats interessades a establir-se al país, fet que demostra que "Andorra és un entorn segur per a l’ensenyament superior”, però també ha advertit que “sense un marc estratègic podríem créixer de manera desordenada, amb universitats sense un objectiu clar". En aquest sentit, ha defensat la creació de l’Estratègia Nacional d’ensenyament superior, que s’haurà d’actualitzar cada cinc anys a partir de nou principis rectors. "Volem ordre, coherència i previsió", ha insistit.
Des del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela ha expressat el suport del grup a la reforma, tot i remarcar que cal "garantir la qualitat i un creixement sostenible" del sistema. "Una universitat és molt més que un negoci", ha afirmat, criticant la "proliferació imparable” de centres privats –que han passat de tres a vuit en pocs anys– i alertant que alguns “no han resultat fructífers". Vela ha defensat que la nova estratègia s’hauria de "complementar amb un procés de verificació per part de l’AQUA" i ha reclamat analitzar "quins estudis necessita el país i com protegim la llengua catalana".
Concòrdia, per mitjà de la secretària de la sindicatura Maria Àngels Àche, també ha anunciat el vot favorable. "Cal ordenar el sistema universitari i garantir que totes les universitats contribueixin realment al país", ha dit. Aché ha recordat que "la Universitat d’Andorra és l’única pública" i ha advertit que la regulació actual "ha estat massa permissiva", cosa que permet l’aparició de "projectes amb finalitats comercials" i "centres que han tancat deixant estudiants desemparats". També ha demanat que la implementació del Pla Estratègic es faci "amb els actors que tenen responsabilitat i expertesa: la UdA, l’AQUA, l’AR+I i la comissió legislativa d’educació".
Des de la majoria, Carolina Puig, en nom dels Demòcrates, ha coincidit que és moment de "fer un pas més” i “prioritzar la qualitat i l’excel·lència". Ha anunciat que s’aplicarà una moratòria per a noves autoritzacions "fins que no s’aprovi l’estratègia nacional", i ha assegurat que la UdA continuarà sent el pilar del sistema. "Ara que tenim una bona imatge, podem escollir", ha afirmat.
L’única veu discordant ha estat la d’Andorra Endavant, amb Carine Montaner, que ha defensat la presència d'"escoles privades i cares, de prestigi", assegurant que "donen vida al país".
