POLÍTICA ESPORTIVA
El COA i les federacions hauran de tenir paritat a la junta directiva
El Consell General vota avui la modificació de la Llei de l’Esport i la igualtat als òrgans de govern serà una obligació
La modificació de la Llei de l’Esport obligarà que el Comitè Olímpic Andorrà (COA) i les federacions esportives tinguin paritat a les juntes directives, després d’un dels canvis introduïts pels grups parlamentaris via esmenes, al text de modificació de la llei del 2018, que es debatrà avui al Consell General. En el text de reforma de la llei que va presentar Govern al març s’establia que aquestes institucions (a més del comitè paralímpic i la fundació de l’esport, encara no constituïts) havien de “procurar tenir una composició equilibrada de dones i homes en els seus òrgans de govern”, un redactat que va canviar en el treball en comissió per l’expressió “han de tenir”, després d’una esmena presentada pel grup socialdemòcrata i aprovada per majoria.
La modificació de la llei regularà les figures de les societats anònimes
De fet, la igualtat entre homes i dones estarà present a diversos dels punts de la nova llei, ja que a partir d’ara un dels paràmetres que s’analitzaran per atorgar les subvencions a clubs i federacions serà “l’aplicació de mesures efectives per a la promoció de la igualtat de gènere”, a més, també, de “la igualtat de tracte, i la no discriminació en l’activitat esportiva i en el funcionament de les federacions”, segons una esmena de Concòrdia. Amb vista a les ajudes de l’executiu, també es tindran en compte després d’aquesta modificació legislativa els projectes i planificació esportiva a mitjà termini, amb “especial indicació als plans destinats a l’esport de base”, així com els programes d’integració social per a infants, adolescents i joves en risc d’exclusió, o amb col·lectius amb majors dificultats per a la pràctica esportiva com “la gent gran o les persones amb discapacitat”.
Per últim, amb la nova llei també s’actualitzaran les figures de les SAOE (societats anònimes amb objecte esportiu) perquè qualsevol club pugui convertir-s’hi, separant així els primers equips (especialment en els casos de les entitats de la Lliga Multisegur) dels conjunts de la base.