La majoria rebutja crear una plataforma digital per a la contractació en origen
La proposta d'Andorra Endavant ha rebut el suport de Concòrdia i el PS
El Consell General ha rebutjat avui amb els vots de la majoria parlamentària de Demòcrates i Ciutadans Compromesos la proposta d’acord presentada per Andorra Endavant (AE) per impulsar la creació d’una plataforma digital destinada a gestionar la contractació en origen de treballadors temporers per a Andorra. El conseller d’AE, Marc Monteagudo, ha defensat la iniciativa com una “necessitat estructural” per a sectors com el turisme, l’hoteleria, la restauració o el comerç. Segons Monteagudo, l’absència d’un sistema centralitzat ha generat “improvisació” i “riscos d’immigració irregular”. I ha subratllat que l’objectiu és “garantir un flux migratori segur i responsable” i dotar empreses i treballadors d’una eina “amb control, traçabilitat i seguretat jurídica”.
La proposta preveia la creació d’una plataforma digital que centralitzés tots els tràmits de contractació, amb la col·laboració d’associacions empresarials, i que incorporés un sistema de puntuació bidireccional. Aquest permetria tant a les empreses valorar el rendiment dels treballadors com als treballadors avaluar el tracte rebut per part de les empreses, amb la voluntat de “millorar el servei i l’experiència laboral”.
Des de l’oposició, el Partit Socialdemòcrata i Concòrdia han donat suport a la proposta, tot i expressar alguns matisos. La consellera Susanna Vela (PS) ha remarcat que “abans cal poder legislar la contractació en origen”, però ha considerat la iniciativa “no pas dolenta”. Concòrdia, per la seva banda, a través de Jordi Casadevall, ha defensat que els objectius són “encertats” i ha recordat que a l’octubre passat es va anunciar la digitalització dels tràmits d’immigració, motiu pel qual “seria un bon moment per completar-ho amb aquesta plataforma”. Tot i així, ha alertat que el sistema de puntuació “podria no ser prou objectiu” i ha demanat “evitar qualsevol risc de precarització”.
Els grups de la majoria, en canvi, han rebutjat la proposta. El conseller demòcrata Pere Marsenyach ha argumentat que “és començar per la teulada”, recordant que el Govern “ja ha legislat per crear un nou permís per a la contractació en origen” i que “ja s’està treballant en una plataforma digital pròpia”. Segons ha detallat, es preveu una prova pilot durant el primer semestre del 2026, amb totes les garanties per als treballadors i en coordinació amb la Cambra de Comerç i la CEA. Marsenyach ha acusat Andorra Endavant de “voler-se penjar una medalla amb aquesta proposta”.
Monteagudo ha replicat que “la qüestió és que es faci ja” i ha denunciat els “nombrosos temporers rebutjats” en l’actual procés, recordant que la seva proposta “va ser celebrada per la comunitat argentina a Andorra”.