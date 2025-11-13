CONSELL GENERAL
La majoria rebutja les proposicions de Llei de Concòrdia
Govern al·lega que ja s'està treballant en projectes similars des de l'Executiu
Concòrdia ha presentat a examen i votació, aquest matí al Consell General, dues proposicions de llei: una sobre la creació d’un dispositiu d’acolliment per a la integració de les persones nouvingudes, i una altra de modificació de la Llei qualificada d’immigració.
Cap de les dues propostes ha prosperat, ja que han rebut l’oposició de la majoria i d’Andorra Endavant. En la seva intervenció, el Govern ha defensat la mateixa posició en tots dos punts, afirmant que les iniciatives plantejades per Concòrdia ja s’estan treballant, d’una manera o altra, a través de mesures que impulsa l’Executiu.
Pel que fa a la integració de les persones nouvingudes, Ester Molné ha recordat que ahir mateix es va presentar al Consell de Ministres un programa similar, que garantirà que les persones que arribin al país adquireixin coneixements sobre Andorra més enllà dels requisits lingüístics.
Quant a la segona proposta, Concòrdia plantejava un enduriment dels impostos que han d’abonar els residents per compte propi i els passius, així com desvincular l’habitatge de la inversió mínima exigida als segons per establir-se a Andorra. Sobre aquest punt, el Govern ha indicat que ja s’està treballant en el Projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible. Tot i això, el text del Govern no preveu limitar que la inversió dels residents passius pugui fer-se en habitatge.
Amb tot, les dues proposicions han estat desestimades amb els vots en contra de la majoria i d'Andorra Endavant.
