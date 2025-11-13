Política
La necessitat d'Andorra Digital divideix el Consell
La majoria rebutja les esmenes del PS i Concòrdia i aprova el projecte de Llei
La sessió del Consell General ha començat amb el debat de les esmenes a la totalitat del Projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Digital, SA. Tant el PS com Concòrdia s’han oposat a la creació de l’entitat, apuntant que duplica estructures i que la feina que farà Andorra Digital la podria fer directament el Govern.
El president suplent del grup socialdemòcrata, Pere Baró, ha acusat l’executiu d’impulsar la societat amb l’objectiu de poder actuar sense passar pels filtres de control públic. Des de Concòrdia, el conseller Jordi Casadevall ha compartit el fons de la proposta -ja que consideren necessari impulsar la digitalització-, però ha remarcat que la forma, fent-ho a través d’una societat anònima, és innecessària, ja que la feina es podria fer des del Govern.
Andorra Endavant, tot i no haver presentat cap esmena, ha donat suport a les del PS i Concòrdia, argumentant que les funcions de l’entitat també es podrien assumir des del Govern, tal com ha explicat Carine Montaner.
Govern i la majoria han defensat la creació de l’entitat i han assegurat que, tenint un 75% de participació pública i un 25% d’Andorra Telecom, aquesta haurà de passar per tots els filtres de control públic.
Finalment, les esmenes han estat rebutjades i el projecte de llei ha quedat aprovat amb el suport de la majoria.