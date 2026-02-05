Hivern
Les màquines llevaneus de la Massana han recorregut més de 5.000 quilòmetres des de l’inici d’any
El servei de Circulació ha realitzat controls a la rotonda d’Erts, on en el que va d’any s’han interposat un total de 33 sancions
Les màquines llevaneus del comú de la Massana han recorregut més de 5.000 quilòmetres des de l’inici d’any per dur a terme les tasques de retirada de neu als diferents punts del territori massanenc. L’actual hivern està sent un dels més intensos i exigents dels darrers anys, tant pel volum de nevades com per la seva reiteració en períodes molt curts de temps, fet que ha obligat a una mobilització constant dels equips.
El conseller de Via Pública, Marcio da Costa, ha destacat que “estem tenint un hivern amb un volum de feina molt elevat”. Tot i valorar positivament les nevades pel pes que tenen en l’economia del país, ha subratllat que també comporten “un esforç molt important per part dels nostres operaris”. Segons ha indicat, “està sent una temporada complexa i exigent, i cal reconèixer la gran tasca que estan fent sobre el terreny”.
El comú recorda la importància que els vehicles vagin degudament equipats per circular en condicions hivernals. Aquest mateix matí, el servei de Circulació ha realitzat controls a la rotonda d’Erts, on en el que va d’any s’han interposat un total de 33 sancions per circular sense equipaments especials en dies de fase groga o superior.
Els operaris de Via Pública allargaran la jornada laboral, ja que està nevant de manera continuada des de mig matí. Segons les previsions meteorològiques, s’esperen nevades persistents durant els pròxims set dies.
El comú disposa actualment d’un sistema d’informació en temps real que permet monitoritzar la localització dels dispositius, els quilòmetres recorreguts, el temps d’operació, la quantitat de sal escampada i altres paràmetres operatius.
El servei de Via Pública està format per una vintena de professionals que treballen des de primera hora de la matinada per garantir la neteja de carrers i carreteres, activant protocols de mobilització immediata sempre que s’anuncien precipitacions en forma de neu, apunta el comú.
El comú adverteix que hi ha situacions que dificulten notablement les tasques de neteja, com ara la presència de vehicles mal estacionats, que impedeixen el pas de les màquines o en compliquen les maniobres, especialment en carrers estrets. Davant episodis de neu intensa, el comú de la Massana recorda la importància d’estacionar correctament els vehicles, circular amb precaució, adaptar la velocitat a l’estat de la calçada i consultar les previsions meteorològiques i l’estat de les carreteres abans de desplaçar-se. Així mateix, tal com estableix l’ordinació comunal, és obligatori que cada propietari netegi el tram de vorera corresponent al seu edifici per facilitar el pas dels vianants.