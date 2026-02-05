Mobilitat

Les imatges de la Borrasca Leonardo a Andorra

Les intenses nevades a tot el país estan dificultant els desplaçaments i deixant fotografies impactants

Un home caminant sota la neu al Pas.

La nevada generalitzada que ha afectat tot Andorra avui ha sorprès, ja que els mapes no marcaven neu a menys de 1.600 metres, i menys amb aquesta intensitat a cotes baixes. La neu ha començat a arribar poc després de les deu del matí, i fins a les quatre de la tarda no ha parat, deixant acumulats de fins a cinc centímetres a Andorra la Vella

Gent esperant el bus al Pas de la Casa.

La intensitat de les precipitacions ha obligat el servei de Mobilitat a activar la fase groga des d'Andorra la Vella des de les dues de la tarda i fins a les 16.15 hores per fer qualsevol desplaçament en sentit nord per la quantitat de neu que s'ha acumulat a les carreteres i carrers de tot el país.

La carretera de l'Aldosa de Canillo tota nevada aquest migdia.

El servei meteorològic ha activat el perill d'allaus 3 sobre 5 a partir de 2.100 metres, mentre que a la resta del país es manté el perill 2. La pluja d'aquesta tarda causarà una progressiva humidificació del mantell de neu especialment en cotes baixes i mitges que pot provocar allaus de mida mitjana.

L'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella tenyida de blanc per la neu.

Quads llevaneu a Andorra la Vella.

Viatgers esperant el bus al Pas de la Casa aquesta tarda

Una carretera tota nevada aquest migdia a Andorra.

El Pas de la Casa nevat.

El Parc Central cobert de neu.

La carretera d'Engolasters de baixada plena de neu aquest migdia.

La nevada a una zona d'Encamp aquest migdia.

Un autocar en un aparcament del Pas mentre una excavadora treu neu de la zona.

L'avinguda Meritxell nevada aquest migdia.

Neu a la plaça Rebés d'Andorra la Vella.

