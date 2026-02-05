Meteo
Leonardo porta nevades a partir de 1.000 metres
La cota de neu pujarà fins als 1.900 metres al migdia, quan les precipitacions seran més intenses
La borrasca Leonardo deixa nevades a partir dels 1.000 metres aquest matí. La neu està caient, per ara de manera feble, a Andorra la Vella, Encamp i a les parròquies altes, tot i que el servei meteorològic explica que la cota anirà pujant fins als 1.900 metres, i que les precipitacions, tant en forma de neu com de pluja, seran més intenses al migdia i primeres hores de la tarda. Les precipitacions s'allargaran fins a la matinada, motiu pel qual hi ha un avís groc a partir dels 1.500 metres per acumulació de neu.
Les temperatures màximes no superaran els 6 graus a Andorra la Vella, 4 a 1.500 metres i -1 al Pas de la Casa, mentre que les mínimes baixaran fins als -5 graus al Pas, -4 a 1.500 metres i 0 graus a la capital.
