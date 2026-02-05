Mobilitat
Fase groga a partir del Tarter, Llorts, Pal i Arinsal
És obligatori dur pneumàtics especials o equipaments
La nevada generalitzada que ha afectat tot Andorra avui ha provocat el col·lapse de la xarxa viària des del migdia. La intensitat de les precipitacions ha obligat el servei de Mobilitat a activar la fase groga des d'Andorra la Vella des de les dues de la tarda i fins a les 16.15 hores per fer qualsevol desplaçament en sentit nord per la quantitat de neu que s'ha acumulat a les carreteres i carrers de tot el país.
Les precipitacions han parat després de les quatre i la situació per circular ha millorat el que ha fet que Mobilitat hagi desplaçat les restriccions de la fase groga a la carretera General 2 a partir del Tarter, la carretera General 3 a partir de Llorts, la General 4 a partir de Pal i la General 5 a partir d'Arinsal.
Les calçades de tota la xarxa viària han estat afectades per la nevada generalitzada que ha portat la borrasca Leonardo a tot el Principat des de les 10 hores i de la qual no hi havia previsió a cotes baixes.
Les dificultats per desplaçar-se per la xarxa viària han provocat retencions a bona part del país. La circulació ha estat especialment complicada a la General 2 a partir de Soldeu en direcció sud.
La fase groga obliga a circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal.
Des del departament de Mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.
