Mobilitat
Els vídeos dels efectes de la borrasca Leonardo
El temporal ha provocat el desallotjament de 3.500 persones a Andalusia i obliga a tallar més de 150 carreteres a Espanya
La pertorbació Leonardo ha provocat aquest dijous el tall de més de 150 carreteres arreu d'Espanya per inundacions i despreniments, 140 de les quals es concentren a Andalusia, amb la província de Cadis com la més afectada. Segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), a la xarxa principal romanen tallades per despreniments l’A-44 a Campillo de Arenas, en sentit Granada, i l’A-48 a Vejer de la Frontera, en direcció a Tarifa.
La pluja també dificulta la circulació en diversos punts del país i dos accidents compliquen el trànsit, un a l’entrada de Madrid per l’A-1, a Buitrago de Lozoya, i un altre a València, a l’A-7, a l’altura de Picassent. A la província de Sevilla es manté activat l’avís groc fins a les sis de la tarda per fortes ratxes de vent, que poden arribar als 70 quilòmetres per hora. Davant d’aquest escenari, els cossos de seguretat estan plenament operatius i ja s’han dut a terme desalotjaments preventius en zones properes a rius, embassaments i lleres, com a Écija i el Palmar de Troya.
El lloc més afectat pel temporal és el parc nacional de Grazalema, a Andalusia, on s'han registrat més de 530 litres per metre quadrat, quan la mitjana d'un any en aquella zona és de 523. Les riuades també han obligat a evacuar 3.500 persones a Andalusia, principalment veïns de les províncies de Cadis, Màlaga, Jaén, Huelva i Granada. Bona part de la xarxa ferroviària es troba inoperativa a la província espanyola i unes 3.800 famílies també han patit talls d'electricitat o fibra, segons informen diversos mitjans espanyols.