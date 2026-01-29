SANT JULIÀ DE LÒRIA
La pròrroga de la suspensió de llicències activa la revisió del POUP
La nova normativa urbanística s’aprovarà a final d’any amb caràcter provisional i la tardor del 2027 ja entraria en vigor
El consell de comú de Sant Julià de Lòria va aprovar ahir per unanimitat prorrogar la suspensió temporal de totes les llicències de parcel·lació de terrenys i de noves urbanitzacions per un període d’un any i mig. La decisió posa en marxa el compte enrere per a la revisió del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP), que la corporació preveu haver enllestit la tardor del 2027.
Segons el calendari de treball del comú, a final d’aquest any s’hauria d’aprovar el nou POUP amb caràcter provisional. Tot seguit, s’obrirà un període d’exposició pública perquè les parts interessades hi puguin presentar al·legacions. Un any més tard, aproximadament, se’n farà l’aprovació definitiva. Durant tot aquest procés es mantindrà vigent la suspensió de llicències.
El cònsol major, Cerni Cairat, va anunciar que el comú crearà una taula de treball encarregada de definir les línies principals de la revisió. El grup inclourà entitats socials, propietaris de terres, constructors, promotors immobiliaris i representants públics. “Volem assegurar la màxima transparència i participació en la definició del futur de la parròquia”, va afirmar el mandatari.
Un dels principis més importants que haurà d’articular tots els aspectes de la normativa, va assenyalar el cònsol, serà l’ajustament del creixement urbanístic als límits de la parròquia, fixats pels estudis en capacitat de càrrega màxima. El desenvolupament haurà de ser “assumible pels serveis públics i les infraestructures”. Aquests límits, per tant, condicionaran aspectes clau del model urbanístic com la volumetria.
El conseller del grup de la minoria Josep Majoral va coincidir amb Cairat que els recursos de la parròquia determinaran el “creixement assumible”. El representant comunal, a més, va demanar a la majoria de poder participar en la revisió i va reclamar-li “celeritat” en el procés per no generar més incertesa entre els propietaris i els promotors immobiliaris.
En la sessió també es va aprovar un suplement de crèdit d’1,3 milions d’euros per finançar la quatra i última fase de les obres de reconstrucció del Centre Cultural Lauredià. El cost total de la reforma és de 14 milions d’euros, de què 7,5 han estat assumits per les asseguradores. La part del comú s’ha pagat tirant de tresoreria. A l’inici del consell es va fer un minut de silenci amb motiu de la defunció de Joan Pujal Areny, cònsol del 1982 al 1983 i del 2000 al 2003.
EL COMÚ REFARÀ LES RAMPES DE LA PLAÇA CALONGE
La nova plaça és, tal com va resumir el mandatari, “més diàfana, més funcional, més verda” i, sobretot, “més neta”, ja que s’hauran solucionat els problemes d’insalubritat provocats pels contenidors soterrats. El projecte és el primer pas, va recordar Cairat, en una possible pacificació de l’avinguda Verge de Canòlich.