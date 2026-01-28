ÒBIT
Mor l’empresari i polític lauredià Joan Pujal Areny
L’exconseller general Joan Pujal Areny va morir ahir. El difunt havia estat conseller general durant la legislatura constituent entre l’abril de 1992 i el desembre de 1993, una etapa històrica que va culminar amb l’adopció de la Constitució d’Andorra.
Pujal també va ser cònsol major de Sant Julià de Lòria durant els anys 1982-1983 amb Unió Laurediana, amb Albert Pintat com a cònsol menor, i posteriorment entre els anys 2000 i 2003, amb Agustí Marfany de cònsol menor. Pujal també va encapçalar la llista d’Unió Laurediana.
A partir del 1956, va portar Construccions Pujal a un altre nivell. Amb ell, l’empresa es va convertir en un actor clau en la transformació urbanística d’Andorra, participant en obres emblemàtiques.