Sant Julià de Lòria
La remodelació de la plaça Calonge implicarà afectacions de trànsit
Els treballs, amb un cost de 376.000 euros, afectaran l’avinguda Verge de Canòlich i el carrer Doctor Palau fins al novembre, amb l’objectiu de prioritzar els vianants i millorar l’espai públic
Les obres de transformació de la plaça Calonge-Sant Antoni, a Sant Julià de Lòria, entren en una nova fase que comportarà canvis en la circulació viària a l'entorn immediat.
Els treballs, que van començar a principis de setembre, tenen un cost previst de 376.000 euros i es preveu que finalitzin abans d’acabar l’any. La intervenció té com a objectiu donar prioritat als vianants i convertir la plaça en un espai més net, ordenat i accessible, seguint les aportacions recollides en el procés de participació ciutadana impulsat el març passat.
La primera fase s’ha centrat en la reforma interna de la plaça. La segona, a punt d’iniciar-se, afectarà l’avinguda Verge de Canòlich i el carrer Doctor Palau, amb la voluntat de convertir el perímetre en una zona amb limitació de velocitat i preferència per als vianants. Per minimitzar les afectacions, el calendari de les obres s’ha planificat tenint en compte els períodes de menor impacte sobre la mobilitat.
Els treballs a l’avinguda Verge de Canòlich començaran el 6 d’octubre, tot mantenint obert el pas al carrer Doctor Palau. Posteriorment, la setmana del 27 d’octubre, la intervenció es traslladarà a l’encreuament entre ambdós carrers, i finalitzarà al carrer Doctor Palau durant la setmana del 3 de novembre.