MODEL URBANÍSTIC
El POUP delimitarà els usos
La revisió del pla d’urbanisme de Sant Julià establirà quina tipologia de construcció és permesa en cada zona
La propera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) de Sant Julià de Lòria definirà els usos permesos en cada zona de la parròquia. Aquesta serà una de les novetats més destacades de la nova normativa urbanística. Segons explica el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, cap de les corporacions que han governat el comú en les últimes dècades ha definit sistemàticament quins usos són autoritzables i quins prohibits en cadascuna de les zones de la parròquia. “No disposem de cap document que ordeni els usos en funció de les categories de classificació del sòl i que orienti la política comunal. Fins ara hi ha hagut una certa arbitrarietat, i nosaltres pensem que s’ha de corregir”, argumenta. No és una exageració afirmar que el POUP actual permet fer de tot –des d’un habitatge fins a un parc temàtic, passant per un taller de cotxes i un hotel– en pràcticament qualsevol terreny del poble.
Una de les conseqüències d’aquest desordre és que fa pràcticament impossible planificar amb rigor el desenvolupament de la parròquia amb una visió a llarg termini. Una de les condicions necessàries per poder incloure aquesta perspectiva a la pròxima revisió del POUP era disposar dels estudis de capacitats de càrrega màxima, ja que permeten avançar-se a l’evolució de Sant Julià en els propers anys. Els informes són sobre la taula del despatx del cònsol des de fa més d’un any i es tindran molt en compte durant el procés de redacció del pla d’urbanisme. El document identifica un coll d’ampolla al col·lector general d’aigües residuals i d’altres en punts molt concrets de la xarxa d’aigua potable.
Urbanitzacions
Un altre dels problemes que el nou POUP haurà d’ajudar a solucionar és el de les urbanitzacions inacabades. A Sant Julià hi ha una quarantena d’urbanitzacions pendents de finalitzar i d’entregar al comú amb unes 800 parcel·les pendents de construir. En la segona meitat del mandat anterior el comú ja va aprovar una ordinació que faculta la junta de govern per executar treballs d’urbanització encara per fer. Aquesta mesura va facilitar a la corporació tenir un rol més proactiu en la resolució del problema. Cal tenir en compte que la responsabilitat d’urbanitzar les parcel·les correspon principalment als propietaris, segons la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU).
La idea de posar ordre als usos permesos en els terrenys de sòl urbanitzable no és nova. És un dels punts que Desperta Laurèdia va incloure al programa electoral amb què va presentar-se a les comunals del desembre del 2019, i en el mandat anterior Cairat, aleshores conseller de la minoria, va defensar-lo públicament en diverses ocasions.
En paral·lel, el comú ha posat en marxa el procés de redacció del llibre blanc de l’entorn urbà, el full de ruta que haurà de guiar la transformació urbana de la parròquia en els pròxims 20 anys. La corporació vol que sigui un document viu que reculli el parer dels principals actors econòmics, socials i culturals sobre com hauria de ser la parròquia del futur. Convé aclarir que no es tracta d’un document normatiu, com el pla d’urbanisme, sinó d’un text amb caràcter orientatiu. El projecte de transformació de la plaça Calonge, ja en marxa, va gestar-se en el marc de les primeres sessions de treball sobre el llibre blanc, que també haurà d’ajudar a repensar com ha de ser l’avinguda Francesc Cairat quan el túnel estigui acabat.
EL TEXT DE LA REVISIÓ, D'AQUÍ A UN ANY
EL PROJECTE
- Ordenació dels usos permesos per zones. El nou pla d’urbanisme de Sant Julià definirà sistemàticament quins usos són permesos i quins no en cadascuna de les zones de la parròquia.
- Resolució del problema de les urbanitzacions. Un dels problemes que haurà d’abordar el nou POUP és el de les urbanitzacions inacabades. N’hi ha unes 40 encara pendents de finalitzar.
- Una proposta del cònsol que no és nova. La idea que cal posar ordre als usos permesos en els terrenys de sòl urbanitzable no és nova. Cairat fa com a mínim sis anys que la defensa.