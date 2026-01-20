Seguretat

Andorra la Vella i Escaldes tiren sal per prevenir relliscades

Els operaris estan treballant des de primera hora de la tarda

Màquina llevaneu a l'avinguda Carlemany d'Escaldes.
Redacció
Andorra la Vella

Els operaris dels comuns d'Andorra la Vella i Escaldes s'han mobilitzat aquesta tarda per començar a tirar sal per evitar relliscades. La neu que ha caigut al migdia, i que s'ha anat acumulant a les voreres i també a la carretera, però sense acabar d'adherir-se, provocava que el terra fos molt lliscant. Per aquest motiu, els comuns han mobilitzat les màquines llevaneus i els operaris per treure la neu i tirar sal.

Un quad llevaneu, que també tira sal, circulava, ja a les tres de la tarda, per l'avinguda Carlemany. Poca estona després, un vehicle llevaneu d'Andorra la Vella també treballava al carrer de l'Aigüeta.

Els ànecs del Parc Central gaudint de la neu.

Els ànecs del Parc Central gaudint de la neu.D.M.
