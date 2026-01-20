Seguretat
Andorra la Vella i Escaldes tiren sal per prevenir relliscades
Els operaris estan treballant des de primera hora de la tarda
Els operaris dels comuns d'Andorra la Vella i Escaldes s'han mobilitzat aquesta tarda per començar a tirar sal per evitar relliscades. La neu que ha caigut al migdia, i que s'ha anat acumulant a les voreres i també a la carretera, però sense acabar d'adherir-se, provocava que el terra fos molt lliscant. Per aquest motiu, els comuns han mobilitzat les màquines llevaneus i els operaris per treure la neu i tirar sal.
Un quad llevaneu, que també tira sal, circulava, ja a les tres de la tarda, per l'avinguda Carlemany. Poca estona després, un vehicle llevaneu d'Andorra la Vella també treballava al carrer de l'Aigüeta.
