EPISODI DE GELADES
Patinada (des)comunal
La capital i Escaldes asseguren que van actuar des de dimecres a la nit, però testimonis afirmen que ahir al matí hi havia gel als punts més cèntrics
La manca d’anticipació dels comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany davant la glaçada de dimecres a la nit va despertar ahir una onada d’indignació entre els ciutadans. Un testimoni que va voler mantenir l’anonimat va explicar ahir al Diari que, en sortir ahir a les set del matí de la feina d’un edifici de la plaça de la Rotonda va adonar-se, quan enfilava el passeig del riu, que el paviment s’havia transformat en una “pista de gel”. En travessar el pas de vianants de davant del Parc Central, va relliscar i va caure. Té el canell trencat i haurà d’estar com a mínim un mes de baixa. “M’ha hagut d’ajudar a aixecar-me una dona perquè no ho podia fer sol”, va assegurar. Al passeig del riu “ningú hi havia escampat sal”.
El comú de la capital va assegurar que les primeres tasques de prevenció per les gelades ja van començar dimecres a les deu de la nit. A més, la corporació va afirmar que ahir a les quatre de la matinada van fer-se intervencions als punts més sensibles i que, a partir de les sis, les accions van intensificar-se arreu de la parròquia per garantir la seguretat tant de vianants com de vehicles. A les set del matí, va afegir la cònsol menor, Olalla Losada, s’havia fet “tota la ronda” perquè tota la parròquia estigués “el menys gelada possible”. La cònsol va remarcar, a més, que al llarg del dia continuarien els treballs perquè la disminució de la temperatura “podria tornar a repetir-se, tot i que ahir a la nit [amb referència a la de dimecres] no hi havia la previsió que gelaria”.
Gel a tot arreu
Diverses fonts van confirmar al Diari que ahir a primera hora del matí hi havia gel a Andorra la Vella a les voravies de Prat de la Creu, a l’avinguda Tarragona, al carrer del Fener, al carrer de Na Maria Pla i als aparcaments cèntrics, com el del Parc Central. A Escaldes-Engordany, també hi havia gel a l’avinguda Carlemany i en carrers del centre, així com a la part alta. “Com pot ser que amb tants meteoròlegs i aparells no es puguin preveure aquestes coses? La gent gran ens podem fer molt mal i acabar a l’hospital. I al matí encara hi havia gel”, va lamentar ahir a la tarda el Paco, escaldenc, en declaracions a aquesta publicació. El Paco va caure dimecres a la nit al centre, quan sortia de sopar amb la família. Els comuns van publicar els primers avisos a la població a les xarxes socials entre les deu i les onze del matí.
La situació a la parròquia d’Escaldes va ser particularment crítica, ja des de primera hora del matí, on tant les ambulàncies com els bombers van haver de fer una desena d’intervencions per patinades de vianants en zones com l’avinguda Carlemany, la plaça Coprínceps, la plaça de la Creu Blanca i el Parc de la Mola. El comú va defensar que l’equip del departament de serveis es va posar a treballar a partir de les onze de la nit amb les màquines llevaneu i que els operaris comunals de serveis, obres, jardins i camins van començar a tirar sal a la calçada en els accessos a l’hospital, escoles i xarxa viària, ja a les sis de la matinada.
L’hospital va haver d’atendre més d’un centenar de ferits per caigudes al carrer i les ambulàncies van haver de fer més de 50 sortides per aquesta raó. La majoria de lesions són contusions i, en alguns casos, fractures per recolzament amb la mà o el colze. El quadre mèdic més complex és el d’una persona amb trencament de fèmur, segons va confirmar l’hospital. A la tarda, la secció de traumatologia de l’hospital va col·lapsar-se perquè van anar-hi arribant afectats que en el primer moment havien considerat que la caiguda no havia estat res, però que amb el pas de les hores havien començat a sentir dolor.
NOMÉS DUES CAIGUES A ORDINO I CALMA A LA RESTA DE PARRÒQUIES
Els operaris de Canillo van llançar set tones de sal pels carrers des de primera hora. El comú va fer servir vuit màquines saladores i dues rascadores amb les quals es van tirar fins a sis tones de sal. Set operaris van escampar una tona de sal a peu.
A Encamp i el Pas de la Casa, el comú va fer els treballs habituals de prevenció. Fonts de la corporació van explicar que aquests dies hi ha poc gel a Encamp perquè les temperatures són més altes que a la vall central a causa de la inversió tèrmica. Els operaris del comú de la Massana van començar a escampar sal pels carrers a les quatre de la matinada i van instal·lar diversos cartells amb avisos de terra lliscant en els punts més crítics. El servei de treta de neu d’Ordino, per la seva part, va començar a treballar a primera hora del matí amb tots els efectius disponibles: cinc jeeps amb saladora, un camió unimog, dos vehicles quad i quatre operaris amb pala.