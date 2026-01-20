Trànsit
Multats sis autobusos i un cotxe a Canillo per no portar equipaments i provocar el col·lapse a les carreteres
Les sancions econòmiques per no complir amb els requisists de circulació quan hi ha neu és de 180 euros per als vehicles de menys de tres tones i mitja i de 500 pels que pesen més de 3.500 kg
Els agents de circulació de Canillo han imposat 7 multes aquest matí a diversos vehicles per no portar els equipaments de neu per circular i que s'han hagut d'aturar a la Trava. De fet, aquestes infraccions les han rebut sis dels més de deu autocars estrangers que des d'un quart de deu del matí han provocat cues i un col·lapse generalitzat a les carreteres de la parròquia fins quasi les onze segons fonts policials. L'altra sanció se li ha imposat a un turisme per la mateixa raó. La
Un dels autobusos de fet, s'ha avariat i dos més han hagut de ser remolcats. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat unes cinc patrulles dels serveis locals i de patrulla ciutadana i també agents de circulació de Canillo, amb l'objectiu d'obrir pas a les màquines llevaneus i que es pogués netejar la via per que el trànsit tornés a funcionar amb normalitat. Una operació que s'ha perllongat més d'una hora i mitja, però que ja ha conclòs i la circulació a poc a poc es va reestablint amb certa normalitat, ja que a més, els controls de la policia s'han realitzat al marge dret per causar les mínimes molesties possibles.
La policia també confirma al Diari que els controls per revisar que els vehicles portessin l'equipament adequat per poder circular en situació de nevades i especialment als autobusos que s'han quedat aturats al Tarter han estat constants al llarg del matí.
L'incident, com ja s'ha mencionat ha provocat moments de caos en tota la parròquia de Canillo, sobretot a l'entrada del poble i en direcció Aldosa, on els vehicles que venien pel nord i pel su del poble, han hagut d'estar aturats fins que s'ha pogut reestablir la marxa.
Més enllà d'això, el mal temps generalitzat al país està provocant problemes constants per conduir i retencions de trànsit a les zones altes d'Andorra. Per això, de fet, mobilitat ha activat la fase groga a la General 2 des de Canillo fins a la frontera del Pas de la Casa
La neu a la calçada complica la circulació també a les Valls del Nord. La fase groga està activada a la General 4 i a la 5 a partir d'Erts i a la General 3, a partir del Serrat, segons informa Mobilitat. L'accés a França està prohibit per als vehicles de més de 19 tones i són obligatoris els equipaments per passar la frontera del Pas a l'RN-22, l'RN-20 i l'RN-320.
Notícia pendent d'ampliació