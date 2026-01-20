Mobilitat
Fase groga per circular a partir d'Encamp i d'Escaldes direcció a la Massana
És obligatori dur pneumàtics especials o equipaments
Les precipitacions en forma de neu obliguen el servei de mobilitat d'Andorra a activar la fase groga per circular per la carretera General 2 a partir d'Encamp i fins a l'accés a França, així com a la carretera Generals 3 i 4, a partir de la sortida d'Escaldes. La nevada cau amb intensitat arreu d'Andorra, motiu pel qual Protecció Civil demana precaució i recomana limitar els desplaçaments.
Les imatges de la nevada
NACIONAL
Redacció
La fase groga significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.
Els equipaments especials també son obligatoris per circular per l'RN22, RN20 i RN320 d'accés a França,que està prohibit per als vehicles de més de 19 tones.