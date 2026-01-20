Precaució a les carreteres
El COEX i Protecció Civil demanen precaució davant l'episodi de nevades
L'objectiu és evitar accidents
Davant l'episodi de nevades generalitzades que s'està produint des d'aquest matí a Andorra, el servei de Conversació i Explotació de Carreteres del Principat d'Andorra (COEX) i Protecció Civil encoratja els usuaris a circular amb responsabilitat i precaució per les carreteres del país per evitar riscos d'accidents.
Per tal que els ciutadans d'Andorra no es trobin sense saber com actuar a la carretera quan neva, el Coex ha fet una piulada al seu compte d'X, amb recomanacions de seguretat quan el clima és advers i té afectacions a les carreteres. "Amb neu, la seguretat viària és responsabilitat de tothom. Des del COEX treballem per mantenir les carreteres operatives, però la col·laboració dels conductors és clau per reduir riscos i facilitar les tasques d’hivern." Apunten des del servei. I entre els consells de seguretat que donen està el fet de consultar l'estat de les carreteres abans d'agafar el cotxe, portar sempre els equipaments requerits, reduir la velocitat, seguir les indicacions del Coex i dels cossos de seguretat i facilitar el pas de les màquines llevaneu.
Per la seva banda, Protecció Civil d'Andorra, també ha volgut sumar-se a la crida a la prudència que ha fet el Coex i també ha fet una piulada donant recomanacions sobre què fer en casos de neu i de nou, encoratja a la prudència dels habitants i limitar els desplaçaments.