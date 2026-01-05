Mags d'Orient
Recollida de les últimes cartes abans de les cavalcades de Reis
La primera desfilada està prevista a la Massana a les 17:30 hores
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient recorreran aquest divendres 5 de gener tots els racons del país, omplint els carrers d’Andorra de màgia, il·lusió i caramels. Les cavalcades es duran a terme de forma simultània a pràcticament totes les parròquies, amb horaris i formats adaptats a cada territori i després que els patges reials hagin recollit aquest matí les últimes cartes a Escaldes.
A Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, la tradicional rua conjunta arrencarà a les 18 h des de l’avinguda Príncep Benlloch de la capital i farà el recorregut per l'avinguda Meritxell per entrar a Escaldes per l'avinguda Carlemany per seguir per l'avinguda Copríncep de Gaulle, l'avinguda del Pessebre, l'avinguda de les Escoles, el carrer del Parnal i el del Prat Gran per finalitzar a la plaça Coprínceps. El seguici reial estarà format per 18 carrosses de diferents temàtiques infantils i prop de 500 participants i els Mags d'Orient saludaran i rebran a tots els infants al final del trajecte.
També a les 18 h començaran les cavalcades a Encamp, on Ses Majestats recorreran els carrers fins al parc de l’Ossa, i a Canillo, amb el pas dels Reis i els seus patges pel centre del poble. A la Massana, l’arribada serà a les 17.30 h a la plaça de les Fontetes, mentre que a Sant Julià de Lòria s'ha previst una tarda plena d’activitats: a les 16.30 h es farà un taller de fanalets i a les 18 h els infants podran lliurar personalment les cartes als Reis Mags i just després, tindrà lloc la desfilada dels tres majestats pels carrers de la parròquia. A Sant Julià, el seguici començarà al centre comercial Sant Eloi.
PARRÒQUIES
El punt final a les cavalcades el posarà el Pas de la Casa, on Ses Majestats baixaran per les pistes d’esquí amb retrac i torxes fins a la plataforma de Grandvalira a les 19 h, en una de les arribades més singulars del país.
La màgia de la nit més esperada pels infants omplirà de llum i emoció totes les parròquies, donant pas a l’arribada dels regals.
Més enllà de l'ambient festiu que es viurà a les parròquies, propies de l'esdeveniment, cal tenir en compte que, a causa de la cavalcada, moltes de les línies de bus no oferiran el servei o modificaran el seu recorregut.