Visita de Ses Majestats
Andorra la Vella i Escaldes es preparen per acollir la cavalcada dels Reis amb 500 participants
La rua començarà a les 18 h a la capital i culminarà a les 20 h a la plaça Coprínceps, on s’habilitarà el Palau Reial per a la recepció dels infants
El pròxim 5 de gener, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany viuran una de les nits més esperades de l’any amb la cavalcada dels Reis Mags d’Orient, que reunirà prop de 500 participants en una gran rua organitzada conjuntament pels comuns de les dues parròquies i la Unió Pro Turisme d’Escaldes-Engordany (UPTEE).
La desfilada arrencarà a les 18 h des de l’avinguda Príncep Benlloch, davant del comú d’Andorra la Vella, i recorrerà l’avinguda Meritxell, el carrer de la Unió i l’avinguda Carlemany, fins arribar als carrers de les Escoles, Josep Viladomat i Esteve Albert, amb final a la plaça Coprínceps, on Ses Majestats rebran els infants al Palau Reial a partir de les 20 h. El seguici estarà format per 18 carrosses temàtiques, amb figures conegudes del cinema, la literatura i l’imaginari infantil, i les carrosses reials estaran custodiades per col·laboradors amb capes daurades. També hi participaran grups d’animació i una batucada, que aportaran ritme i color a la desfilada.
Els infants podran entregar les seves cartes al Patge Reial el diumenge 4 de gener a les 18 h, i el mateix dia 5, a les 12 h, el Carter Reial recollirà les cartes a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.