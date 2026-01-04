FESTIVITAT
Els Reis d’Orient arribaran a cavall a la plaça de les Fontetes a la Massana
El tradicional recorregut començarà al Prat Gran i inclourà una volta pel centre del poble abans de l’arribada oficial
El tradicional recorregut dels Reis d’Orient a cavall tindrà lloc demà a la Massana, amb sortida prevista a les 17.30 hores des del Prat Gran. Els Reis i els seus patges recorreran el centre del poble i faran la volta a la rotonda de les Costes abans d’arribar a la plaça de les Fontetes, on seran rebuts per la cònsol major, Eva Sansa. La celebració manté el caràcter de festa de poble i proximitat, permetent que tots els infants puguin saludar i parlar personalment amb els Reis.
D'altra banda, aquesta tarda també se celebrarà la baixada de llumetes a la Caubella, a l’estació d’esquí de Pal.