MOBILITAT
Alteracions a diverses línies de bus pel pas de les cavalcades dels Reis Mags
Les modificacions afectaran demà diferents recorreguts del transport públic, mentre que el Bus Exprés mantindrà el servei habitual
La visita dels Reis Mags d’Orient provocarà demà diverses alteracions al servei de transport públic regular. Les modificacions afectaran la majoria de línies d’autobús en diferents franges horàries, mentre que el Bus Exprés mantindrà el seu recorregut habitual sense cap canvi.
Els busos de la línia L1, entre les 14.00 hores i les 18.30 hores, no circularan per l’avinguda Meritxell i es desviaran pel carrer Prat de la Creu en ambdós sentits. Posteriorment, de les 18.30 hores a les 20.30 hores, el trajecte en sentit pujada arribarà fins a l’Estació Nacional, des d’on tornarà en direcció a Sant Julià de Lòria.
La línia L2 veurà modificat el seu recorregut entre les 18.30 hores i les 20.30 hores, període durant el qual no circularà pel centre d’Andorra la Vella ni d’Escaldes-Engordany i es desviarà per la carretera de l’Obac. A Encamp, entre les 18.00 hores i les 19.00 hores, els busos no passaran per l’avinguda Joan Martí i utilitzaran com a alternativa la CG-2. Les línies L3 i L4 quedaran totalment anul·lades entre les 17.30 hores i les 18.45 hores, després de la qual cosa reprendran el servei amb normalitat.
Pel que fa a les línies L5, L6 i L7, el servei quedarà suspès entre les 17.00 hores i les 18.00 hores en ambdós sentits. A partir de les 18.30 hores i fins a les 20.00 hores, coincidint aproximadament amb el pas de la caravana dels Reis Mags pel carrer de la Unió, aquests busos no circularan per l’interior d’Andorra la Vella ni d’Escaldes-Engordany i ho faran pel túnel dels Dos Valires. Durant aquesta franja, diverses parades no estaran operatives, com la 710-La Unió i la 425-Oratori de Sant Antoni a la L5, i la 799-Dama de Gel II a la L6.
Finalment, a la línia L6 en sentit la Cortinada, la parada 302-Portal del Riu quedarà anul·lada de 18.30 hores a 19.00 hores i de 20.00 hores a 20.15 hores, ja que els busos no circularan pel centre d’Ordino. En aquest cas, la parada alternativa serà la 327-El Raval.