FESTIVITAT
Els Reis d’Orient arribaran a Encamp i al Pas de la Casa amb dues cavalcades el 5 de gener
Les desfilades començaran a les 18 h i inclouran espectacles, una baixada de torxes i la recepció final dels infants
La parròquia d’Encamp es prepara per rebre Ses Majestats els Reis d’Orient aquest diumenge 5 de gener amb dues cavalcades simultànies a Encamp i al Pas de la Casa, que arrencaran a les 18 hores i portaran la màgia del Nadal als carrers de totes dues localitats.
La cavalcada d'Encamp a la plaça dels Arínsols i recorrerà la vila fins al parc de l’Ossa. Durant el trajecte, els Reis d’Orient estaran acompanyats de l’espectacle itinerant Voyage d’un songe de la companyia Ratafia Théâtre, que animarà el recorregut amb propostes escèniques.
El Pas de la Casa, acollirà la tradicional baixada de torxes i el descens dels Reis d’Orient per les pistes d’esquí amb retrac fins a la plataforma de Grandvalira, acompanyats de focs artificials. Cap a les 19 hores començarà la cavalcada pels carrers de la vila, amb la participació del Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness, fins a la Sala de Festes, on Ses Majestats rebran els infants i recolliran les seves cartes.
D’altra banda, aquesta tarda ha arrencat al Pas de la Casa el 31è Saló de la Infància i la Joventut, després d’haver-se celebrat del 27 al 30 de desembre a Encamp. El Saló romandrà obert fins al 4 de gener i ofereix una programació amb activitats lúdiques, espectacles i espais interactius adreçats a infants i joves de totes les edats.