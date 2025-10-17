Escaldes-Engordany
Dolsa diu que Empark va reconèixer que havia baixat les tarifes de manera il·legal
El cònsol menor explica que l'empresa ho va fer el desembre i no ho va comunicar fins al maig
El cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, ha explicat que "l'empresa Empark (gestionada pel conseller Pérez) va reconèixer, al maig, que havien baixat les tarifes al desembre". Així ho ha relatat aquest matí al programa 'Avui serà un bon dia' de Gabriel Fernández, on ha mencionat que "segons el contracte i el plec de bases, això no es pot fer i es considera una falta molt greu". Va ser a partir d'aquí que el comú va obrir un expedient a l'empresa.
"Si vostè investiga a algú, el que no sembla gaire normal és que l'investigat estigui dintre la investigació", ha apuntat Dolsa, en relació amb apartar el conseller Pérez, que "consta com a representant de l'empresa i signa totes les declaracions que entren al comú per part d'Empark", ha explicat el cònsol menor.
Dolsa defensa la retirada de la portada de Charlie Hebdo
El cònsol menor ha defensat que varen rebre informes de la policia que els varen portar a despenjar el quadre de la portada de Charlie Hebdo. "I si ve algun eixelebrat d'aquests, que cada dia n'hi ha més i els tenim més a prop? No som capaços de veure això?", ha dit Dolsa, apuntant que "jo també hauria tret el quadre, però és veritat que no ho vàrem gestionar bé".
