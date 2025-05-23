REPORTATGE
Censura clausurada
El comú d'Escaldes va decidir cancel·lar l’exposició ‘La censura és la comissària d’aquesta exposició’ hores després d’inaugurar-la.
El comú d’Escaldes-Engordany va informar ahir a darrera hora de la nit que s’ha cancel·lat l’exposició La censura és la comissària d’aquesta exposició. Aquesta decisió s’ha pres per motius de seguretat nacional. En el context actual d’elevada alerta terrorista -amb un nivell 4 sobre 5 a Espanya i 5 sobre 5 a França-, i tenint en compte la proximitat amb l’inici dels Jocs dels Petits Estats, que comencen aquest dilluns, “s’ha valorat que el manteniment de l’exposició podia comportar riscos que cal evitar per responsabilitat institucional”. Per aquest motiu, i després d’una anàlisi acurada de la situació i d’informar també al Govern i a la policia, “s’ha decidit tancar l’exposició”.
El comú d’Escaldes-Engordany “lamenta sincerament els inconvenients que aquesta mesura pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania”. Alhora, reitera “el seu compromís amb la llibertat d’expressió i amb el foment d’una cultura crítica, però sempre dins d’un marc que garanteixi la seguretat i el benestar col·lectiu”.
Peces censurades es recuperaven i es posaven en valor a l’Espai Caldes
La mostra ara tancada està formada per obres de divuit artistes provinents del fons propi del Museu de l’Art Prohibit de Barcelona, totes elles censurades o que han generat controvèrsia en algun moment, ja sigui per motius trivials o per raons polítiques o socials més profundes. Ara, aquestes peces es recuperen o es posen novament en valor. “Creiem que aquí estem presentant alguna cosa que, sovint, no es mostra”, explicava el conseller de Vida Cultural i Aparcaments d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, abans de la cancel·lació de l’exposició. “Es tracta de donar suport a aquesta idea que, avui en dia, l’art sovint s’ha convertit únicament en comerç, quan en realitat expressa idees i sentiments més profunds que l’artista vol transmetre a la societat”, afegia
La mostra es va inaugurar ahir al vespre a l’Espai Caldes amb una obra menys de les previstes, ja que abans de l'obertura ja es va retirar la fotografia de la portada de Charlie Hebdo. La inauguració va comptar amb la presència d’autoritats comunals, com la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i la directora del Museu de l’Art Prohibit, Rosa Rodrigo, qui va destacar que aquest tipus d’exposicions “ens permeten apropar-nos a un visitant valent, interessat en les dicotomies de la societat”.