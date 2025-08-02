AL·LEGACIONS AL COMÚ
Pérez veu un intent de silenciar-lo
El conseller sosté que la suspensió de la junta de govern respon a una voluntat d’apartar-lo per les discrepàncies
El conseller de Medi Ambient i Manteniment del comú d’Escaldes-Engordany, David Pérez, va presentar ahir les al·legacions contra l’acord de la junta de govern del 23 de juliol que el va apartar cautelarment del càrrec. El text sol·licita que es declari nul l’acord per manca de competències, indefensió, vulneració de drets i desviació de poder. Les al·legacions se centren especialment en dues qüestions clau: la presumpta incompatibilitat per la seva relació laboral amb l’empresa concessionària Empark i el que considera un ús arbitrari de la majoria comunal per apartar-lo de la vida política.
En el cinquè punt del document, el conseller nega que la seva situació laboral generi cap conflicte. “Quan vaig ser elegit conseller ja era treballador d’Empark”, recorda, i assegura que aquesta circumstància era “coneguda i acceptada, especialment pels cònsols que havien presidit l’executiu comunal durant el mandat 2020-2023”.
Recalca que no és apoderat ni directiu de l’empresa i que mai no ha representat Empark davant del comú. “No he sol·licitat en nom de l’empresa una revisió de tarifes ni he estat designat per fer-ho”, afirma. Per aquest motiu, rebutja qualsevol sospita de conflicte d’interessos i considera que “pretendre una incompatibilitat sense fonament legal és un excés inacceptable”.
Pérez sosté que el fet d’apartar-lo com a membre de la junta de govern no respon a cap raó jurídica, sinó a una voluntat de neutralitzar una veu crítica dins la majoria. Recorda que ha mostrat discrepàncies públiques en temes com ara la retirada d’una imatge de la portada de la revista Charlie Hebdo i denuncia que “les meves posicions no han estat tolerades i se m’ha exclòs de reunions prèvies a l’acord del 23 de juliol”.
El recurs també recull arguments de procediment. El conseller assegura que no va rebre cap convocatòria per assistir a la sessió de la junta de govern en què es va aprovar l’acord. “Aquesta manera subreptícia de celebrar una reunió fa aixecar molts dubtes sobre la seva validesa”, expressa. Considera que la seva exclusió d’una sessió oficial vulnera el principi de participació col·legiada i contravé la normativa del comú.
En aquest sentit, sosté que l’acord de suspensió és nul perquè la junta de govern no té la competència per aplicar-lo. Argumenta que el control i fiscalització dels òrgans de govern és una funció pròpia del consell de comú i que, segons la normativa vigent, es tracta d’una atribució “indelegable”. “L’acord d’excloure’m temporalment és nul perquè la junta de govern no té aquesta competència”, insisteix. També denuncia que l’acord es va adoptar sense que ell pogués accedir a la documentació en què es basa. Afirma que l’informe jurídic no se li va facilitar en el moment de la notificació, tot i haver-lo demanat. Finalment, el va rebre cinc dies després, però sense els annexos que, segons el mateix acord, sustentaven la decisió. Pérez assegura que aquest retard va dificultar la seva capacitat de defensar-se. El conseller considera que la suspensió és “inconstitucional” i acusa el comú d’actuar sense cap base legal, limitant drets polítics que ni tan sols una llei pot restringir.
Per últim, qüestiona la mateixa composició de la junta de govern. Al·lega que l’ampliació feta el gener passat, en què es van incorporar més membres de la majoria, no es va aprovar en sessió del consell de comú.
Suspensió
El comú manté que la suspensió de David Pérez és una mesura cautelar adoptada “amb responsabilitat i respecte per la legalitat”, segons va afirmar la cònsol major, Rosa Gili. La decisió es fonamenta en la possible existència d’una incompatibilitat derivada de la seva relació laboral amb Empark, l’empresa adjudicatària de l’aparcament Centre. El comú estudia si el canvi unilateral de tarifes aplicat per Empark el desembre passat pot ser considerat una infracció molt greu. La intervenció comunal va detectar que s’havia produït una rebaixa de preus sense autorització del consell de comú.
ONZE MILIONS DE CAPITAL SOCIAL
Les claus
- SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LA JUNTA DE GOVER. La junta de govern va aprovar el 23 de juliol la suspensió cautelar de David Pérez com a membre, al·legant una possible incompatibilitat per la seva activitat professional a la concessionària.
- LA CLÀUSULA QUE VA FER DETONAR LA CRISI ACTUAL. El detonant va ser un canvi de tarifes que va demanar l’empresa. La interventora va observar una clàusula que declara incompatible l’exercici del càrrec públic i interessos privats.
- UN CANVI DE TARIFES SENSE EL PERMÍS COMUNAL. El canvi de tarifes té una altra variant, ja que la demanda es va fer a posteriori i des del desembre se n’estan aplicant de noves sense l’autorització de la junta de govern.