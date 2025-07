El comú investiga si Empark va incomplir el contracte del pàrquing

El conflicte a la majoria del comú d’Escaldes-Engordany té tots els números d’allargar-se. El contracte amb la concessionària del pàrquing central fixa que l’empresa no pot modificar les tarifes sense l’autorització del consell de comú. Empark, que gestiona aquest aparcament soterrani, va fer un canvi a la baixa el mes de desembre i posteriorment va tramitar la demanda a la corporació, segons ha pogut saber el Diari de fonts coneixedores del cas. La corporació es planteja si es va vulnerar el contracte que en el seu dia l’empresa va pactar amb la corporació que liderava Trini Marín.

L’afer ha causat una gran controvèrsia. Mentre que una part de la majoria veu incompatibilitat en el càrrec de conseller de Medi Ambient de David Pérez, que també és directiu de la concessionària, hi ha qui defensa que aquest condicionat ja hi era abans d’entrar a la corporació. Tanmateix, dimecres se li va notificar per carta que quedava apartat provisionalment de la junta de govern per aquesta possible incompatibilitat entre les seves funcions públiques i la vinculació amb Empark. Això sí, de manera cautelar i no implica una destitució definitiva.

Porta d’accés a l’aparcament.Fernando Galindo

El conseller ha estat apartat de manera cautelar del càrrec



Pérez va ser elegit el desembre del 2023 per la llista de Consens, en representació del PS. Els socialdemòcrates van reaccionar ahir en un comunicat, en el qual, en un to conciliador, van defensar que Pérez ha mantingut sempre una actitud professional, honesta i transparent al no participar en cap de les decisions, que poguessin adoptar la Junta de Govern o el Consell del Comú, que afectessin l’empresa concessionària que dirigeix.

El PS considera que la decisió que ha adoptat el comú escaldenc “és una mesura temporal i preventiva que s’inscriu dins del funcionament ordinari dels mecanismes de fiscalització i supervisió propis de l’administració comunal”. I exposa que la no participació del conseller en les sessions de la junta de govern s’aplica de manera provisional “mentre es recopila i estudia la documentació requerida per Intervenció sobre una empresa concessionària”.

S’han encarregat dos informes per aclarir possibles vulneracions



Una alerta emesa per la interventora comunal d’Escaldes-Engordany va provocar l’adopció de la mesura cautelar contra el conseller. Segons l’informe preliminar, la societat va aplicar modificacions tarifàries al pàrquing Escaldes Centre, amb vora 800 places, sense obtenir l’aprovació prèvia del comú. La situació, que es va detectar durant una revisió ordinària, ha obert la porta a dubtes sobre la compatibilitat entre l’exercici del càrrec públic i interessos privats en la gestió d’equipaments comunals. Per aclarir els fets i valorar-ne la dimensió legal, la corporació ha encarregat dos informes: un de caràcter jurídic i un altre de tècnic. L’objectiu és disposar d’elements objectius abans de prendre decisions definitives. Mentrestant, Pérez ha estat apartat de manera temporal de la junta de govern. El conseller ha buscat assessoria legal.