Portada 'Charlie Hebdo'
Molné afirma que "no hi havia motiu de seguretat" per censurar l'expo d'Escaldes
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha assegurat aquest matí que "no hi havia motius de seguretat nacional" per retirar la portada de la revista Charlie Hebdo que va ordenar Rosa Gili i que va provocar la cancel·lació de la mostra sobre censura. Molné ha manifestat que "no hi ha cap alarma concreta d'alerta de terrorisme" i ha assenyalat que el fet que s'estiguin celebrant els Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 "i que estem acollint molta gent va fer que la senyora Gili pensant en l'interès general s'hagués preocupat en aquell moment i la portés a pensar que seria una acció assenyada que aquesta obra no formés part de l'exposició".
PARRÒQUIES
Espot titlla “d’error” la decisió de Gili de retirar l’obra de l’exposició
Àlex Ripoll
D'altra banda, Molné ha pogut confirmar, també, que en cap cas hi va haver “consulta prèvia, ni per escrit ni oficial”. Tot i així, la ministra d'Interior i Justícia s'ha mostrat coneixedora que “Rosa Gili, amb posterioritat, va tenir una conversa informal amb el director de la policia”, fet que considera habitual en un país on es coneix tothom en l'àmbit polític. “Al moment de gestionar els afers públics, de vegades es fan consultes amb uns i altres per tenir informació, per saber el parè”, ha indicat. En aquesta línia, però, “no hi va haver cap conversa realment a títol personal”, ha sentenciat Molné.
NACIONAL
L’obra retirada, exhibida fa 10 anys
Iker Mons