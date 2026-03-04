ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
L’ATA vol expulsar els taxistes que boicotegen l’acord d’unificació
L’associació ha convocat una assemblea per fer fora els revoltats, quatre xofers que pretenen impugnar el conveni amb l’altra entitat del sector (ATI) i amb CityXerpa
L’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) va notificar divendres 27 de febrer passat la convocatòria d’una assemblea extraordinària per decidir l’expulsió de quatre socis que treballen amb Uber i s’oposen al conveni d’unificació amb l’Associació de Taxis d’Andorra (ATI) i amb la plataforma CityXerpa. La trobada, fixada pel president de l’entitat, Víctor Ambor, se celebrarà el pròxim 18 de març i els socis votaran de manera secreta les sancions proposades.
Un dels taxistes afectats va explicar al Diari que ell i els altres tres conductors dissidents només busquen contribuir a la creació d’una centraleta única que integri tots els serveis de taxis del país. “El sector del taxi té uns estatuts i un reglament intern que s’han de respectar. Hem presentat una moció de censura al president, Víctor Ambor, i una carta certificada al Govern, perquè com a servei públic no podem estar vinculats amb els VTC”, va declarar.
Els dissidents afirmen que l’ATA ha coaccionat alguns companys per treballar amb CityXerpa, una plataforma de VTC que forma part del conveni d’unificació del sector. “Si el que volem és una unificació del sector, no podem passar per sobre dels drets dels altres socis. Nosaltres no som treballadors d’Uber, sinó col·laboradors, perquè creiem que és el millor per intentar unificar tot el sector”, va afegir el taxista.
L'assemblea respon a la necessitat de preservar la disciplina interna
Els quatre taxistes dissidents han impugnat assemblees anteriors i han presentat denúncies formals, posant en coneixement del Govern les suposades irregularitats en la gestió de l’associació. Entre les queixes, destaquen l’ocultació d’un contracte amb CityXerpa, la falta d’informació prèvia als socis i la vulneració dels estatuts interns. Aquestes accions, segons els afectats, “podrien perjudicar greument els interessos del sector i els drets dels membres de l’associació”.
L’acord amb CityXerpa forma part d’un projecte més ampli per posar en marxa la centraleta única, una plataforma digital que ha d’integrar totes les reserves de taxis del país. Govern va assegurar que la iniciativa busca centralitzar les reserves, millorar la coordinació dels serveis i incrementar l’eficiència del sector. No obstant això, alguns socis consideren que l’acord amb una plataforma de VTC podria suposar “una externalització del servei públic i una vulneració dels drets dels taxistes tradicionals”.
L’afectat diu que s’ha coaccionat taxistes per treballar amb CityXerpa
Des de l’ATA defensen que la convocatòria de l’assemblea extraordinària respon a la necessitat de preservar la disciplina interna i garantir que tots els socis respectin els estatuts. L’associació va defensar al seu comunicat que la mesura és un pas necessari per assegurar que totes les decisions sobre convenis amb altres plataformes es prenguin de manera conjunta i amb transparència.
Una tensió constant
El conflicte ha posat de manifest la tensió entre el model tradicional de taxi i les noves plataformes privades com Uber, així com la necessitat de transparència i cohesió dins de les associacions professionals. L’assemblea del 18 de març serà decisiva per determinar el futur dels quatre taxistes dissidents i marcarà un precedent sobre la disciplina interna i la regulació del sector a Andorra.
El debat sobre la compatibilitat entre serveis públics i VTC continua, la gestió interna de l’associació i el futur de la centraleta única, una iniciativa que pretén ser clau per modernitzar el sector i integrar tots els canals de reserves sota una mateixa plataforma.