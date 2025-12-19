SIGNATURA DEL NOU CONVENI
Els taxistes podran conduir VTC i s’integraran en una única marca
Govern i associacions han signat el nou acord, que fusionarà les dues entitats sota el nom Taxi Andorra
El nou conveni entre el Govern i les associacions de taxistes ja és una realitat amb la signatura, ahir al matí, de l’acord definitiu entre les parts implicades. La nova aliança permetrà als taxistes compaginar la seva llicència amb les autoritzacions de VTC i integrarà, de manera total i definitiva, el servei de taxi amb una centraleta única i una aplicació a temps real que oferirà a l’usuari la mateixa facilitat que ofereixen les plataformes internacionals i que s’engegarà, com a molt tard, el 31 de març de l’any que ve. El secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné, va explicar que, en primer terme, aquesta opció no estava prevista, però que després de les negociacions s’ha considerat que “el sector està preparat per assumir el que al principi es veia com una incompatibilitat”. El president de l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI), Armand Godoy, i el de l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA), Víctor Ambor, van celebrar l’arribada de l’acord: “Estem contents d’haver signat aquest conveni i de fer aquesta unificació que fa temps que ja s’hauria d’haver fet.”
El nou conveni provocarà que l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI) i l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) s’integrin en una sola en un termini màxim d’un any sota el nom de Taxi Andorra, la nova plataforma que dirigirà la modernització del servei. En aquesta línia, Forné va assenyalar que “el taxi entra al segle XXI i, a partir d’ara, deixem enrere la divisió del sector i l’integrem amb una sola veu”. Segons el secretari d’Estat, el Govern “no ha imposat res” en les negociacions i va constatar que “el diàleg funciona quan totes les parts estan compromeses a trobar un acord”.
Sobre l’aliança amb CityXerpa i Taximés per al desenvolupament tècnic de l’aplicació, Godoy i Ambor van dir que les dues empreses ja tenen “unes tecnologies” que permetran treballar per una plataforma que serà “d’Andorra i per a tot el territori nacional”.
Per la seva banda, el Govern va anunciar que s’impulsarà un nou reglament del sector del taxi amb l’objectiu de facilitar el funcionament diari de l’activitat dels professionals. El secretari d’Estat ja havia avançat la voluntat de tirar endavant aquesta regulació, que ha de permetre una millor organització i modernització del servei. Entre les principals novetats, el futur reglament estipula que una mateixa llicència de taxi pugui disposar de fins a dues targetes de transport vinculades, fet que obrirà la porta a operar amb dos vehicles mitjançant una única llicència, contribuint a millorar l’oferta del servei i la seva diversificació, i a optimitzar els recursos del sector.
La nova normativa també establirà l’obligació que totes les persones que vulguin exercir de conductors professionals disposin de la credencial corresponent, expedida pel departament competent, amb l’objectiu de garantir la qualificació i la professionalització del col·lectiu. El reglament també regularà el traspàs de les llicències de taxi, que només es podrà dur a terme quan la persona titular hagi explotat directament la llicència durant un període mínim de deu anys.
El Govern també col·laborarà en la creació de la centraleta única amb una subvenció inicial de 10.000 euros que, segons Forné, “no serà recurrent” i les associacions seran les encarregades de mantenir, mitjançant el sistema que creguin convenient, el sistema.
Preguntat sobre si l’arribada d’Uber va propiciar el benentès, Godoy va ser clar: “Cada persona pot valorar aquesta unificació i les seves causes com vulgui. Això és respectable. El que hem de celebrar és que estem davant d’un nou model que interpreto que serà el més adient per a totes les parts implicades.” En la mateixa sintonia, Forné va destacar que “Govern estava treballant des de fa molt de temps amb aquesta línia i simplement ara s’han donat les condicions idònies per fer-ho”. Godoy va fer autocrítica i va demanar perdó, tant al col·lectiu de taxistes com als usuaris, “perquè han patit un servei que el país no es mereixia”, destacant que els conductors “hem patit també”, i va demanar un vot de confiança “que això canviarà d’una vegada per totes el servei”.