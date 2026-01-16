REPORTATGE
Opinions encara per convèncer
La roda de premsa per presentar l’acord entre CityXerpa i les associacions dels taxistes no només va servir per presentar l’estructura de la nova centraleta, sinó també per evidenciar que, tot i l’existència d’un consens majoritari en el sector, encara queden conductors que no acaben d’estar del tot convençuts amb algun punt del text. El Marc, taxista, es va presentar a l’acte, que va gravar sencer, i durant el torn de preguntes va formular la següent qüestió: “Hi ha algun punt que pugui evitar que algun taxista quedi fora d’aquesta unió?”. Una pregunta feta amb tota la intenció de forçar que algun dels tres conferenciants expliqués que l’acord inclou una clàusula on s’especifica que els conductors no podran utilitzar altres plataformes alternatives si volen formar part del projecte de la nova centraleta única.
Uber, l’actor que s’evita anomenar en l’anhelada unió del taxi
“No entenc la teva pregunta”, va respondre Armand Godoy, president de l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI), en el que semblava un intent per guanyar temps per pensar en com encarar un moment que ja deuria saber que seria díficil de gestionar. Amb la reformulació de la pregunta per part del taxista, es van viure petits moments de tensió, amb una frase formulada pel Marc on demanava més claredat a Godoy en la seva resposta: “No vull reflexions”.
Pedro García
Godoy va ser taxatiu: “Som taxistes i tu i jo hem tingut aquesta conversa més d’una vegada”, i va contestar que “per aconseguir justament que no quedi ningú enrere hi ha unes condicions mínimes i bàsiques, com per exemple no col·laborar amb qualsevol plataforma, i que el fet que el taxi que col·labori estigui perjudicant la central de reserva de taxis única”.
Segons Godoy, encara hi ha un petit grup de quatre o cinc taxistes que no acaben d’estar del tot convençuts en aquest punt i, encara que es va mostrar optimista amb el fet que se’ls acabarà convencent per signar l’acord, que han de ratificar els 70 conductors de manera individual, aquest moment de tensió va posar en relleu que la unió total del sector, tan anhelada, encara troba opinions discordants, sempre amb l’ombra allargada d’Uber, el nou competidor que sovint s’evita anomenar, a sobre. Durant l’intercanvi d’opinions, la posició de les associacions sempre va ser d’aclarir aquests serrells amb els advocats que van assessorar en la redacció del text.