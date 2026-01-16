L'EMPRESA FORMALITZA L'ACORD AMB EL SECTOR
El taxi es blinda davant Uber
El projecte de la nova centraleta unificada del sector del taxi agafa forma amb la signatura de l’acord entre les associacions del sector i l’empresa andorrana de VTC CityXerpa per tirar endavant el nou call center i l’aplicació Taxi Andorra. Segons Bernat Altimir, CEO de CityXerpa, “aquest acord és el resultat de mesos de treball” per modernitzar i digitalitzar el sector del taxi amb una inversió a llarg termini “molt important” per part de l’empresa. L’acord, que també integra Taxitronic i Taximés per donar suport tecnològic, inclou una clàusula en què s’especifica que, per poder formar part d’aquest nou model, els conductors no poden operar en altres plataformes per poder desplaçar més clients en una al·lusió directa a Uber. Segons Armand Godoy, president de l’Associació de Taxistes (ATI), va explicar que aquesta “condició mínima” s’aplica “per no deixar ningú enrere” i amb l’objectiu de “no perjudicar el que avui estem presentant”.
“Fa 11 anys que podríem haver dut a terme aquesta modernització del servei”
La nova centraleta, que ha de començar a operar abans del 31 de març, partirà de la base d’un call center actiu les 24 hores i gestionat des del Principat, i del llançament de l’aplicació Taxi Andorra, que permetrà als clients programar viatges, pagar-los i fer el seguiment dels vehicles reservats. A més, les reserves també es podran fer per l’aplicació de CityXerpa, que donarà prioritat al taxi i deixarà en un segon pla la flota de VTC, destinada a aquells clients que busquen un servei més prèmium i que tindrà un preu un 50% més elevat que el del taxi.
“La primera aproximació ens diu que hi pot haver un augment d’usuaris d’un 30%”
Altimir va assegurar, en una primera aproximació, que la modernització del servei de taxi preveu augmentar la demanda en un 30% amb una millora de l’experiència per a l’usuari i de l’eficiència pels conductors. En aquesta línia, Godoy va detallar que “les circumstàncies actuals han generat un punt d’inflexió perquè el taxi sigui més eficient”, lamentant que aquesta actualització del servei podria haver arribat ja fa 11 anys. Tot i això, es va mostrar satisfet d’haver assolit un consens ampli per a l’acord. Segons Godoy, el projecte no neix arran de l’arribada d’Uber al Principat, sinó de la necessitat de modernitzar el sector.
Opinions encara per convèncer
Pedro García
Les associacions van explicar que els pagaments es podran fer des de l’aplicació o en efectiu o amb targeta després del servei, i que la intenció és poder contractar el servei amb un preu tancat o utilitzar el mètode tradicional del taxímetre. Tot i això, segons van explicar, aquest aspecte encara s’ha d’acabar de concretar amb el Govern.