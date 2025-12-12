TRANSPORT
Taxistes i CityXerpa s’alien per impulsar l’app i la centraleta única
Les dues associacions del sector validen un acord a tres que inclou Taximés
La unificació del sector del taxi vivia ahir un moment clau, les assemblees de les dues associacions (ATA i ATI) per validar el conveni que ha de possibilitar aquesta fusió i materialitzar-la amb una centraleta i una app úniques. Un acord que incorpora dos actors més: CityXerpa i Taximés, que s’ocuparien de tota l’operativa tecnològica i que ha de suposar no tan sols que tots els vehicles amb llicència tinguin els mateixos canals de comunicació amb l’usuari, també modernitzar-los. Els socis de les dues entitats van validar l’acord donant una empenta definitiva a la fusió, segons fonts coneixedores.
La particularitat és que CityXerpa és alhora operador de VTC, un aspecte que també s’hauria previst en tota aquesta redefinició que ha rebut un impuls destacat amb l’aterratge d’Uber. Segons les fonts, l’acord seria “d’equilibris” i passaria per potenciar especialment el taxi i que l’operativa amb VTC tingués unes tarifes més altes per captar un altre tipus de client. Fonts properes a CityXerpa van indicar que la implicació en el projecte referma el compromís de l’empresa amb el país i la diversificació.
L’aliança acaba amb un històric de desavinences en el si del taxi. Fa mesos que el Govern treballa amb l’objectiu que tot el col·lectiu treballi sota un mateix paraigua i amb les eines tecnològiques més avançades. Tot plegat ha acabat coincidint amb l’arribada d’Uber, que ha estat determinant per posar fi als desacords. A banda del desenvolupament de tota la nova operativa tècnica, l’executiu ha d’aprovar un nou reglament regulador del taxi, que també s’ha estat tractant amb les associacions.