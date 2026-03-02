Dret
Margarida Marticella, nova degana del Col·legi d'Advocats amb el 60% dels vots
A les eleccions també han resultat gunyadors tots els noms que la lletrada va proposar a la seva llista
L'advocada Margarida Marticella, del despatx Bellocq López Marticella, i que va presentar la seva candidatura a degana del Col·legi d'Advocats d'Andorra el passat 24 de febrer, s'ha imposat amb el 60%, al seu rival que encapçalava la llista alternativa, el també lletrat Josep Antoni Silvestre i d'aquesta manera, es converteix en la nova degana de la institució.
El sistema era de llista oberta, el que significa que cada lletrat podia votar candidats de les dues llistes indististintament. A més de gunyar Marticella, també ho han fet tots els noms que ella va proposar amb la seva candidatura: Sílvia Estrada, que serà la nova secretària del Col·legi, Concepcio Criado, com a tresorera i els vocals, Elsa Bucquet, Gerard Farré, Catalina Llufriu, Gal·la Ballesté i Anton Borrell.
L'advocada i la resta de promotors de la seva llista, apostaven per la continuitat del deganat anterior i amb l'objectiu de reforçar la cohesió i la representació del col·lectiu. També defensen que el Col·legi ha de ser un espai de participació activa i diàleg constant, capaç d'enfrontar els reptes de la professió des de la unitat i la pluralitat i un dels eixos centrals del projecte de Marticella, serà l'enfortiment de les relacions institucionals amb els òrgans jurisdiccionals i la resta d’actors del sistema judicial andorrà. D'altra banda, també posaran el focus en la implementació de l'expedient judicial electrònic, que, tal com venen denunciant els advocats, genera dificultats i incertesa en l'exercici professional.
El projecte també inclou la millora del funcionament i de la remuneració dels torns de guàrdia i del torn d’ofici per dignificar la professió i preservar el dret d’accés a la jurisdicció.
D'altra banda, el seu competidor directe i que encapçalava una llista alternativa en la candidatura per liderar l'òrgan i que ha obtingut el 40% dels vots, Josep Antoni Silvestre, tenia com a objectiu primordial reformar el torn d'ofici per millorar l'accés a la justícia. També proposava reforçar la transparència i la formació dels col·legiats.