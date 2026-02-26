COL·LEGI D'ADVOCATS
Llista de continuïtat amb l’objectiu de millorar els torns de guàrdia i d’ofici
Margarida Marticella encapçala una candidatura en què aspira a ser la degana
Margarida Marticella encapçala una candidatura de continuïtat als òrgans de govern del Col·legi d’Advocats d’Andorra amb la voluntat de reforçar la cohesió interna i millorar el funcionament dels torns de guàrdia i del torn d’ofici. La llista es presenta amb el compromís de posar l’experiència, el rigor professional i la capacitat de treball al servei del conjunt del col·lectiu.
El projecte aposta per mantenir la línia del deganat anterior i consolidar el col·legi com a espai de representació, participació i cohesió. Entre els eixos principals hi ha l’enfortiment de les relacions institucionals amb els òrgans jurisdiccionals i la resta d’actors del sistema judicial per avançar cap a una justícia més àgil, eficient i amb garanties de seguretat jurídica, cooperació lleial i respecte mutu entre professionals.
Un altre dels reptes destacats és la implementació de l’expedient judicial electrònic. La candidatura assenyala a la carta de presentació les dificultats tècniques i les disfuncions pràctiques que el nou sistema està generant en l’exercici professional diari. La candidatura planteja treballar per una unificació de criteris en l’accés electrònic als expedients, aportar seguretat jurídica i traslladar incidències i propostes de millora als responsables corresponents, amb voluntat de diàleg constant amb els tribunals.
Pel que fa als torns de guàrdia i d’ofici, la llista fixa com a prioritat millorar-ne el funcionament i incrementar-ne la remuneració, amb l’objectiu de dignificar la professió i garantir el dret d’accés a la jurisdicció. També es proposa revisar la regulació de la publicitat professional prevista a les normes col·legials vigents i adaptar-la a la realitat actual del sector.
Completen la candidatura Èric Alguacil com a aspirant a vicedegà; Sílvia Estrada, a secretària; Concepció Criado, a tresorera, i com a vocals Elsa Bucquet, Gerard Farré, Catalina Llufriu, Gal·la Ballesté i Anton Borrell.