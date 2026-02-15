JUSTÍCIA
Malestar entre els advocats per la falta de publicació de sentències
Els lletrats alerten que l’accés limitat a resolucions judicials obliga a compartir informació entre professionals d’alguns casos no disponibles
Diversos advocats del país van expressar en les darreres setmanes la seva preocupació per les mancances detectades al nou portal de jurisprudència, actualitzat el passat 20 de gener. Els professionals expliquen que, tot i que el canvi d’eina ha aportat millores tècniques, també ha posat de manifest absències de resolucions i dificultats per accedir a determinades sentències de la Batllia, que al seu entendre haurien d’estar disponibles per garantir la transparència i la seguretat jurídica i ha obligat a compartir informació de casos no publicades per Batllia entre ells.
Els advocats assenyalen que l’antic cercador, considerat tecnològicament antic, permetia fer recerques per paraules clau, magistrat o altres criteris de cerca. El Consell Superior de la Justícia (CSJ) defensa que la publicació de resolucions compleix la normativa vigent, no obstant això, el volum global de resolucions visibles ha disminuït. Segons les dades aportades pels lletrats, mentre abans es podien localitzar aproximadament unes 17.000 resolucions, actualment el portal mostra unes 15.000, cosa que evidencia que algunes sentències no s’han migrat correctament d’un cercador a altre.
Pràctiques informals
Aquesta situació ha fet que molts advocats hagin de recórrer a pràctiques informals, com intercanviar informació amb altres professionals que hagin defensat casos similars, per poder comparar resolucions i establir precedents. Els lletrats expliquen que aquesta necessitat d’intercanvi entre col·legues demostra la importància d’un fons documental complet i accessible, ja que la manca de disponibilitat directa de les sentències limita la capacitat de preparar els casos amb seguretat i rigor jurídic.
El sistema ofereix funcions més àgils però el nom de resolucions baixA
Els professionals també recorden que el fons jurisprudencial ja presentava limitacions històriques a causa de la falta de digitalització de resolucions antigues. Aquest factor, combinat amb les incidències del nou cercador, podria generar una visió parcial de la doctrina judicial i dificultar la consulta d’antecedents essencials per a la defensa en procediments similars. Alguns advocats han detectat que resolucions citades en casos recents es poden trobar encara a l’antic portal, però no en el nou, cosa que genera confusió i dificulta la pràctica professional.
El CSJ afirma que totes les sentències fermes estan publicades
El CSJ, per altra banda, afirma que totes les sentències fermes es troben publicades, especialment en versió anonimitzada quan és necessari protegir dades o intimitat, com poden ser casos de violència de gènere, de menors implicats i que els processos de dret de família o els delictes perseguibles a instància de part poden tenir accés restringit d’acord amb la llei.
La Llei qualificada de la Justícia (3/1993, text refós vigent) estableix que els tribunals “han de mantenir llibres de resolucions accessibles i que només les sentències resolen definitivament el fons dels litigis”. Les providències i autes, en canvi, poden tenir accés limitat, ja que sovint no resolen el fons sinó qüestions processals o incidents puntuals. A més, la normativa determina que “la publicació oficial de resolucions judicials correspon al CSJ, especialment pel que fa al Tribunal Superior, mentre que el portal digital serveix com a eina complementària per facilitar la consulta anonimitzada”.
Divergència i criteris
Els advocats, no obstant això, critiquen que aquestes limitacions afecten directament la seva tasca i poden generar inseguretat jurídica. Consideren que determinades resolucions rellevants, segons el tipus de cas o matèria, no apareixen al cercador i haurien de ser accessibles per garantir la correcta interpretació de la doctrina judicial. L’absència d’informació completa també limita la capacitat de comparació i preparació dels casos i obliga a recórrer a les pràctiques informals entre advocats.
Aquesta preocupació és compartida per molts lletrats, que recorden que la jurisprudència és una de les fonts del dret, juntament amb la llei i els principis generals, i que exerceix un paper clau en la interpretació de normatives recents i en la resolució de litigis complexos. Cal destacar que el Col·legi d’Advocats, preguntat sobre aquestes crítiques, no ha rebut cap queixa pels lletrats, deixant la qüestió en mans del CSJ i dels professionals afectats.
Malgrat que algunes incidències detectades en el portal han començat a ser corregides, els advocats alerten que la situació evidencia la necessitat d’un accés més complet i sistemàtic a la jurisprudència de la Batllia. Consideren que aquesta mesura no només reforçaria la transparència i la seguretat jurídica, sinó que també incrementaria la confiança dels professionals i dels ciutadans en el sistema judicial del Principat.