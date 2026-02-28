JUSTÍCIA
Silvestre proposa reformar el torn d’ofici per millorar l’accés a la justícia
L’advocat Josep Antoni Silvestre va presentar ahir una proposta per reformar el torn d’ofici dels advocats amb l’objectiu de garantir una millor cobertura i una retribució més justa per als professionals, dins del marc de la seva candidatura per liderar el Col·legi d’Advocats a les pròximes eleccions. Silvestre encapçala una llista alternativa que competirà en els comicis que se celebren dilluns.
Al seu programa, subratlla la necessitat d’actualitzar el funcionament del torn d’ofici per adaptar-lo a la realitat del servei i del mercat legal, així com reforçar la transparència i la formació dels col·legiats. La proposta forma part d’un conjunt de mesures que la seva candidatura ha presentat per als pròxims anys, que també inclouen altres canvis organitzatius i de governança interna del col·legi. Aquesta iniciativa arriba en un moment en què els advocats hauran de triar entre dues llistes diferents per dirigir l’òrgan.